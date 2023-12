Rochelle Humes surpreendida com encontro com Meghan Markle durante voo

Rochelle Humes, estrela do This Morning, revelou sua surpresa ao se deparar com Meghan Markle no filme Horrible Bosses durante seu voo para a Austrália para visitar o marido, Marvin, competindo no I'm A Celebrity Get Me Out Of Here, diz o Mirror.

Enquanto I'm A Celebrity Get Me Out Of Here se aproxima da final, familiares dos participantes se deslocam para cumprimentar seus entes queridos. Rochelle Humes, mãe de três filhos e apresentadora, usou as redes sociais para compartilhar detalhes de sua jornada, destacando um momento peculiar durante o voo.

Encontro inusitado

Postando uma foto de Meghan Markle em seu assento, Rochelle legendou: "Assistindo Horrible Bosses". A apresentadora expressou sua incredulidade ao ver Meghan como atriz, dizendo: "Quão louco é ver Meghan Markle como atriz agora? Eu literalmente disse em voz alta 'Nossa, essa é Meghan Markle'." A Duquesa de Sussex desempenhou o papel de Jamie no filme de 2011.

Rochelle Humes left baffled over 'crazy' Meghan Markle encounter leaving her speechless https://t.co/yduCSeEigK pic.twitter.com/ePNLQ0hKgT — Mirror TV (@MirrorTV) December 6, 2023

Após o desembarque em Brisbane, Rochelle compartilhou um vídeo a caminho do hotel, animada para se reunir com Marvin. Ela mencionou que seu voo correu bem e agradeceu por estar na Austrália. O casal, que compartilha três filhos, enfrentou desafios logísticos devido aos compromissos de Rochelle com os Fashion Awards e cuidar dos filhos.

Rochelle, apesar do receio de voar, fez a viagem sozinha, interrompendo até mesmo sua participação em um evento de moda. A apresentadora agora aguarda a votação para salvar Marvin no I'm A Celebrity. Em meio às suas aventuras na Austrália, Rochelle mantém os fãs atualizados e destaca a importância do apoio ao marido durante o programa.