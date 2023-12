Remake de Elas por Elas: após acidente, Érica precisa definir qual caminho trilhar

Érica (Monique Alfradique) não faz parte do time de protagonistas do remake de Elas por Elas, mas a personagem ganhou força e vive um momento de reviravolta na novela da Globo. Depois do atropelamento, a personal verá sua vida mudar rapidamente. Confira abaixo tudo que vai acontecer com ela!

Érica fica sem memória

Remake de Elas por Elas: Monique Alfradique ganha mais espaço na novela da Globo (Divulgação/Globo)

Nesta semana, Érica despertou do coma, mas não com a memória em 100%. Sem lembrar do motivo que a levou para o hospital, a jovem acaba contando com a ajuda da família e dos amigos. Edu (Luis Navarro), por sua vez, celebra que a esposa não lembra da traição.

Acontece que o cafajeste vai se aproveitar da situação para mudar radicalmente o seu jeito, pelo menos, enquanto a irmã de Renée (Maria Clara Spinelli) permanecer no estado em que se encontra. Mas, vai durar pouco tempo!

Érica expulsa o marido de casa

Remake de Elas por Elas: Wagner (César Mello) volta para cidade (Divulgação/Globo)

Neste sábado (09), a personagem já mostra que sua memória está voltando, para desespero do marido. Ela finalmente se lembra do dia do acidente e também que flagrou Edu com uma amante.

A personagem de Monique Alfradique decide colocar Edu para fora de casa, afirmando que ele jamais terá seu amor.

Um novo amor para Érica

Remake de Elas por Elas: Mário Fofoca está apaixonado por personagem casada (Estevam Avellar/Globo)

Não é de hoje que todos sabem que Mário Fofoca (Lázaro Ramos) vive uma paixão platônica pela personal. Com Edu fora de campo, o detetive atrapalhado de Elas por Elas decide investir em um possível relacionamento.

Com o caminho livre, o homem declara todo o seu amor para a loira e deixa Edu revoltado. Antes disso, ele confessa para Roberto (Cassio Gabus Mendes) sobre sua paixão. Será que desta vez vai?

