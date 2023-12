Rei Charles e Kate Middleton emergem sorridentes após escândalo da 'realeza racista'

No centro de um turbilhão midiático, o rei Charles e Kate Middleton foram vistos em público pela primeira vez após as polêmicas envolvendo supostas "preocupações" sobre o cor de pele do filho do príncipe Harry e Meghan Markle. Os dois, apesar das controvérsias, exibiram sorrisos durante um encontro no Castelo de Windsor, na Inglaterra, ao lado da princesa herdeira Victoria e do príncipe Daniel da Suécia, diz o New York Post.

Alegações reveladas

Em um episódio recente de 'Piers Morgan Uncensored', uma emissora britânica revelou que Charles e Kate eram os membros da realeza anteriormente anônimos citados por Meghan Markle. A Duquesa de Sussex alegou em março de 2021, durante entrevista com Oprah Winfrey, que alguém na família real expressou preocupações sobre o quão escuro o bebê Archie seria.

King Charles claims he's 'all right' as he and Kate make appearances amid 'racist royals' scandal https://t.co/ofuXtJTSkU via @nypost — Mary Woida (@MaryWoida) December 1, 2023

A identidade de Charles e Kate como os supostos envolvidos foi acidentalmente revelada nas cópias holandesas do livro 'Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival', de Omid Scobie. O livro está temporariamente fora das prateleiras na Holanda para remover as referências. Scobie, frustrado, afirmou que não permitiu o vazamento, ressaltando a frustração generalizada em torno do ocorrido.

Apesar do escândalo, Kate Middleton não demonstrou desconforto durante a intimidade, exibindo um vestido verde floresta e salto alto combinando. Enquanto isso, o rei Charles está em Dubai para uma conferência sobre mudanças climáticas. Questionado sobre o escândalo, ele respondeu que está "bem, muito, quase."

Em entrevista ao programa 'This Morning' da ITV, Scobie expressou sua frustração, destacando que a informação não era exclusiva dele e que jornalistas de Fleet Street já conheciam os nomes há muito tempo.

A polêmica continua a crescer, mas sogro e nora parecem pretender manter uma imagem positiva, mesmo em meio a questionamentos sobre a transparência na realidade.