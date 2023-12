Realeza britânica envia mensagem de união em meio a controvérsias

A Família Real Britânica transmitiu uma mensagem pública ao Príncipe Harry e à atriz e Duquesa Meghan Markle ao participar de um evento no Palácio de Buckingham. Jornais como o Daily Mirror e The Sun, conhecidos por sua cobertura monarquista, destacaram a foto protagonizada pelo Rei Charles III, Rainha Consorte Camilla, Príncipe William e Princesa Kate Middleton, descrevendo-a como um “retrato da união” em meio às recentes polêmicas envolvendo o quarteto e o casal residente na Califórnia.

Um momento raro de união na realeza

A imagem, capturada durante a festa para diplomatas estrangeiros no Reino Unido, mostra os quatro membros principais da hierarquia britânica interagindo com convidados e, de maneira notável, posando juntos de forma descontraída. Não é comum ver fotos posadas dos quatro líderes em um só registro, sendo o último durante a oficialização do Rei Charles III após a morte da Rainha Elizabeth II em setembro de 2022.

Tensões decorrentes de revelações polêmicas

A primeira foto oficial do Rei Charles III como novo monarca britânico, na companhia da rainha consorte Camilla, do Príncipe William e da Princesa Kate Middleton (Foto: Instagram) — Foto: Monet

As tensões entre a realeza e o casal Harry e Markle aumentaram devido ao lançamento do livro ‘Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival’ (‘Ultimato: Por dentro da luta por sobrevivência da Família Real e da monarquia’, em tradução livre), escrito por Omid Scobie. A edição holandesa do livro aponta o Rei Charles III e a Princesa Kate Middleton como supostos autores de comentários racistas sobre o filho do Príncipe Harry e Meghan Markle.

Silêncio perante acusações

Em uma entrevista a Oprah Winfrey em 2021, Meghan Markle revelou preocupações da realeza sobre a cor da pele do bebê, sem, no entanto, mencionar nomes. Agora, diante das alegações do livro, tanto o Príncipe Harry quanto Meghan Markle são instados a se pronunciarem sobre se as declarações racistas foram de fato feitas por Charles III e Middleton. Até o momento, tanto o casal quanto a realeza optaram por manter silêncio sobre as revelações de Scobie.

Fonte: Revista Monet

Leia também:

Meghan Markle: Jennifer Aniston proibiu que ela fosse ao funeral de Mathew Perry por esta razão

Especialista: Meghan Markle adiará revelação de racistas até o momento certo