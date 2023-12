Princesa Charlotte segue os passos musicais da mãe, Kate

A Princesa Charlotte, filha de Kate Middleton, está seguindo os passos musicais da mãe, revelou a Princesa de Gales durante uma performance musical na Royal Albert Hall.

Durante o Royal Variety Performance, Kate Middleton conversou com o pianista Lang Lang sobre o interesse de Charlotte em tocar piano. A princesa encorajou a filha, mencionando que, com prática, ela pode alcançar habilidades semelhantes às do renomado artista.

Lang Lang, que se apresentou no evento beneficente, também compartilhou detalhes sobre a participação da jovem prodígio Lucy, de 13 anos, vencedora de um programa musical. A princesa mostrou interesse na colaboração entre o pianista e Lucy, destacando seu apoio a talentos musicais.

Tradição musical na família real

O interesse pela música parece ser uma tradição na família real, com Príncipe George e Princesa Charlotte desfrutando de apresentações musicais. A Princesa Kate, por sua vez, demonstrou seu próprio talento ao piano em eventos recentes.

A Princesa de Gales demonstrou habilidades musicais desde a infância, estudando piano, flauta e participando de corais durante seus anos escolares. Durante a pandemia, Kate encontrou conforto na música e surpreendeu com uma apresentação no Royal Carols em 2021.

Além do Royal Carols, Kate contribuiu com uma performance instrumental para o Eurovision Song Contest e continuará seu envolvimento musical ao hospedar o terceiro serviço anual de cânticos de Natal na Westminster Abbey, reforçando sua paixão pela música como trouxe a People.