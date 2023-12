Pedro Pascal continua a triunfar em Hollywood: o chileno foi coroado como a estrela mais procurada no IMDb de 2023

O ator Pedro Pascal continua a colher sucessos em sua carreira e continua a se consolidar como um dos artistas mais importantes. Ele teve papéis consideráveis em 2023, como na série da HBO ‘The Last of Us, e um papel principal no curta-metragem de Pedro Almodóvar ‘Qué extraña vida’.

A propósito de seu ano avassalador, o prestigioso site de filmes e séries, Internet Movie Database (IMDb), coroou Pascal como a estrela mais procurada neste portal de internet.

Depois do chileno, há colegas procurados como Mary Elizabeth Winstead, Ana de Armas, Jenna Ortega e Bella Ramsey, com quem compartilhou a tela na mencionada série.

Durante esta semana, surgiram mais boas notícias sobre a carreira de Pedro Pascal, como a estreia de seu filme ‘Freaky Tales’ no prestigioso Festival de Cinema de Sundance. Da mesma forma, o chileno foi indicado no Critic’s Choice TV Awards como Melhor Ator de Série Dramática pelo seu trabalho em ‘The Last of Us’.