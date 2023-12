Paraíso Tropical: Globo corre para substituir a novela no Vale a Pena Ver de Novo

Antes mesmo da reprise de Paraíso Tropical estrear no Vale a Pena Ver de Novo, substituindo Mulheres Apaixonadas, a Globo já tinha algumas cartas nas mãos. Acontece que há uma sequência pré-definida para o horário da tarde e, por isso, há uma grande chance de Nanda Costa aparecer como protagonista no horário.

Se nada mudar até o fim da novela escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, em 2007, a próxima reprise será de Salve Jorge, novela desenvolvida por Glória Peres e que traz Nanda no papel principal. Vale destacar que ela estaria no ar neste momento, mas a emissora fez uma troca por causa das féria de verão.

Uma das razões para tal escolha, segundo o site Notícias da TV, é que a novela de 2012 apresenta bons resultados no Globoplay, onde está no catálogo de clássicos da dramaturgia, disponível no streaming.

Paraíso Tropical: Bebel ajuda Olavo em golpe e Paula cai direitinho (Divulgação/Globo)

LEIA TAMBÉM: O ‘ano sabático’ de Lucas Lucco: sertanejo revela motivo para deixar o palco

Desta forma, Salve Jorge é uma grande aposta da Globo para o Vale a Pena Ver de Novo em 2024. Há ainda outras opções também, como Amor à Vida, de 2013, O Outro Lado do Paraíso, 2017, e A Dona do Pedaço, de 2019.

Quando Paraíso Tropical acaba?

Os trabalhos na Globo estão acelerados, principalmente quando o assunto é melhorar a audiência. Da mesma forma que a emissora pretende mexer na linha de shows, também já está definido quando Paraíso Tropical deixa de ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo.

Paraíso Tropical: Tony Ramos interpreta Antenor Cavalcanti (João Miguel Júnior/Globo)

Se nada mudar até o próximo ano, a expectativa é que a novela escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares seja mais curta e deixe a programação da tarde no dia 7 de junho de 2024. Com isso, a trama terá 140 capítulos, um número bom, caso seja comparada para as produções atuais.

Porém, a Globo não descarta deixar Paraíso Tropical ainda mais curto, já que a novela de 2007 pode não empolgar o público e, é claro, não aumentar a audiência. Mas, se tudo ocorrer bem, o folhetim também pode ser esticado.

LEIA TAMBÉM: Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes