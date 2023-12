O diretor da 3ª temporada de ‘Slow Horses’ explora o último episódio da série

Para falar sobre o que nos espera na terceira temporada de ‘Slow Horses’, Saul Metzstein sentou-se para aprofundar um pouco mais na história, que inclui ação, personagens interessantes e uma “comédia de escritório” de proporções épicas.

O que lhe interessou nesta série e como se envolveu na terceira temporada?

- Eu já dirigi muitas comédias e também muita ação, o que me torna um diretor um pouco peculiar, e esta parecia uma boa opção para esse tipo de diretor. Assim que li o material e entendi que, essencialmente, era uma comédia de escritório, soube como dirigi-la. Essa é a resposta conceitual... a resposta literal é que eu já havia dirigido algo para um dos executivos quando estava na BBC há muitos anos. Fui ajudá-lo em outro programa da Apple TV+ chamado ‘The Essex Serpent’ e, quando fui ajudá-lo, ele me disse: “ah, você tem que vir fazer minha série de televisão”.

‘Slow Horses’ é baseado na série de livros ‘Slough Horses’. Uma vez que soube que estava contratado para a terceira temporada, como foi o processo de adaptação?

- Li o livro antes de ir para a reunião, então eu tinha uma ideia do que era. Will Smith, o roteirista (da série), é muito bom em adaptar essas coisas, e Mick Heron (o autor) parece muito tranquilo com as pessoas que adaptam seu material, o que tem sido ótimo. Acredito que, desde que o tom funcionasse, o Mick não estava preocupado.

Will Smith é muito bom em encontrar o tom e a estrutura do que está presente, e além disso, todo mundo está muito positivo em contribuir e descobrir a forma como você gostaria de contar essa história. Não sei se isso responde à sua pergunta, mas foi um processo muito lógico e indolor, muito diferente de quase toda a televisão. Então, fomos lógicos, analisamos o material e depois contribuímos sem nos preocupar com os egos. Foi estranhamente agradável.

Não, é uma ótima resposta para a pergunta e também me alegra ouvir isso.

- E uma das coisas é que, como eles têm um diretor para tudo, eles conscientemente dizem “nos dê sua versão de como você faria isso”. Acredito que os personagens e os atores são muito fortes, e nunca se tornou algo em que de repente você diz “isso é realmente ‘Slow Horses’? Acredito que sua essência é forte o suficiente para resistir a todos os tipos de diretores e suas decisões, corretas ou erradas.

O que você pode adiantar para o público que espera ansiosamente por esta terceira temporada?

- É divertido porque, em primeiro lugar, no começo é uma distração total em que você pensa que está vendo uma coisa, e não é exatamente o que você pensava que estava vendo ao ligar a televisão. E esse é um processo agradável, e o que é ligeiramente diferente nesse caso é que os ‘Slow Horses’ são arrastados para uma intriga. Então não são eles fazendo o trabalho deles, é algo que acontece com eles. Então há uma pergunta constante sobre de que lado cada um está.

É um verdadeiro labirinto argumentativo, e acho que elevamos um pouco o nível. Estamos ficando um pouco mais loucos do que antes, mas, novamente, acredito que parte da diversão de voltar à televisão é que você tem muita empatia pelos personagens. Se as pessoas se dão ao trabalho de assistir à terceira temporada, é porque já investiram dez horas de suas vidas nela. Então você sente a obrigação de insistir, insistir e insistir. Isso é maior, mais barulhento e acredito que mais divertido - ou espero que seja mais divertido - mas é a mesma coisa.

Mencionou que já dirigiu comédia e ação, o que foi mais divertido para você ao combinar os dois gêneros?

- De certa forma, a coisa mais divertida é fazer coisas divertidas, e há algumas cenas que eu adoro. É um prazer juntá-las na montagem, por assim dizer, é um prazer especial filmá-las e me refiro a especial no sentido mais amplo. Mas em termos reais, eu gosto dos personagens, eu amo as cenas entre River (Jack Lowden) e David Cartwright (Jonathan Price). Eu amo River e Louisa (Rosalind Eleazar) e tudo mais. Acho divertido ver esses personagens adoráveis com defeitos lutando para seguir em frente... isso é o que me comove imediatamente.

A ação é divertida porque se trata de como podemos fazer isso. O que podemos fazer? Como podemos fazer com que isso seja divertido e diferente e do tamanho e escala que merece? É como engenharia pesada. Não é um prazer imediato, mas eu gosto de ver, tudo isso são horrores logísticos. Mas você tem que abordar cada cena como se não quisesse que fosse aquilo que já viu antes ou aquele tipo de coisas em que nunca teve tempo ou dinheiro suficiente; neste caso, sim. Todos os diretores gostam desse tipo de coisas.

Falando de personagens, minha última pergunta para você - já que a série tem tantos e tão bons, quais arcos de história você gostou de desenvolver na terceira temporada de ‘Slow Horses’?

- De repente, me dei conta de quem era o River, o que me fez sorrir. Gosto do fato de que o River seja quase como o James Bond, mas não seja. Acredito que é algo maravilhoso: um personagem que está muito próximo de ser algo que não é, e tem um problema, que é não conseguir evitar isso. É um defeito de caráter encantador: é o tipo de pessoa que quer ser o James Bond, mas na realidade é o Larry David de 'Curb Your Enthusiasm'.

E eu adoro o ator que interpreta Hobbs, Chris Coghill, porque ele não está no roteiro. É um personagem totalmente criado puramente pela força de ser um ótimo ator, ter imaginação e correr com ela. Como essa série tem um núcleo forte, esses caras podem fazer isso e, da melhor maneira possível, tentar assumir a série, o que eu acho muito divertido.

Você pode assistir aos dois primeiros episódios da terceira temporada de ‘Slow Horses’ no Apple TV+. Os próximos episódios serão lançados toda quarta-feira.