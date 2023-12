O ‘ano sabático’ de Lucas Lucco: sertanejo revela motivo para deixar o palco

Após Bruno de Luca avisar que vai dar uma pausa na carreira, o cantor sertanejo Lucas Lucco também usou as redes sociais para informar aos fãs que vai tirar um tempo para sua vida pessoal. Aos 32 anos, o famoso decidiu que é hora de tirar o pé do acelerador e cuidar da saúde.

Aos fãs, o artista revelou que precisou enfrentar diversas crises durante o ano, mas em novembro tudo ficou mais intenso: “De lá para cá, eu fiquei sem sintomas durante somente três dias desses 30″.

Por meio de uma carta aberta, postada no Instagram, o músico revelou aos seus seguidores que sofre de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) e relembrou que durante o ano precisou cancelar diversos shows e compromissos: “Eu tive que soltar nota duas vezes para justificar o adiamento e cancelamento de alguns shows, remanejando e lutando com a agenda por conta de vários e vários compromissos”.

Lucas Lucco revela tratamento médico

Ao anunciar que ficará fora dos palcos, o cantor sertanejo também disse que estava fazendo um tratamento contra a TAB, mas que agora é preciso focar em algo mais especializado: “No meu caso, mudou totalmente a abordagem para me ajudar na estabilização”, disse ele.

O sertanejo garante que pretende voltar aos shows e aos estúdios o mais rápido possível, mas pede aos fãs um tempo para conseguir cuidar da saúde: “Tenho certeza que vou conseguir passar por cima disso, mas preciso de uns dias em casa até conseguir me recuperar e me sentir bem com essa mudança. Eu amo tudo o que faço, amo meu trabalho, dentro e fora do palco, mas às vezes o TAB consegue me limitar muito”.

Durante o “ano sabático”, Lucas Lucco também pretende focar na educação e cuidado com o filho. Na carta aberta, divulgada no Instagram, o músico diz que precisa “ficar 100%” para cuidar do pequeno: “Há feridas abertas que são invisíveis aos nossos olhos, mas nem por isso deixam de ser muito, muito doloridas”.

