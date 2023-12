Netflix: filme de Natal que vai alegrar o seu coração e perfeito para assistir em casal

Nunca há filmes de Natal suficientes em dezembro. ‘Ajudante de Natal’ (’Catering Christmas’) é um novo filme da Netflix que combina comédia, romance e gastronomia em uma única história que tem subido de posição para se tornar um dos favoritos dos assinantes da plataforma de streaming em pouco tempo antes das festividades de Natal.

Netflix: um romance cheio de gastronomia

A história segue a vida de Molly Frost, uma jovem chef que tenta salvar seu próprio restaurante ao ser designada para organizar o banquete de gala de Natal, encontrando uma conexão inesperada com Carson Harrison, o sobrinho da anfitriã do evento. Assim, o que começa como algo casual acaba se tornando um caminho de autodescoberta e um eventual romance, que também traz suas próprias complicações.

Com uma duração de apenas 86 minutos, é um filme dirigido por T.W. Peacocke e estrelado por Meritt Patterson e Daniel Lissing, entre outros. Ele se posicionou como uma alternativa especial para aqueles que buscam se envolver no espírito natalino através da plataforma de streaming. O elenco também conta com Michael Hanrahan, Melanie Leishman, Rosemary Dunsmore, Lily Gao e Michael Copeman.

Protagonizada por Merrit Paterrson e Daniel Lissing

Desde a sua estreia, a produção tem recebido críticas favoráveis, destacando-se pela sua capacidade de criar alegria e espiritualidade próprias da época mais familiar do ano. A atuação de Patterson como empreendedora de restaurante e Lissing como um homem bonito tem valido elogios por sua grande química na tela, contribuindo assim para o sucesso do filme na Netflix.

É um filme que conseguiu se destacar e conquistar um lugar na lista de produções mais vistas na época de dezembro, apesar da concorrência de outros longas-metragens com temática similar.