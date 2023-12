‘Modo chimoltrufia’: o novo visual da filha de Will Smith pelo qual ela é ‘destruída’

A filha de Will Smith foi criticada online por seu novo visual A filha de Will Smith foi criticada online por seu novo visual (@willowsmith / @willsmith/Instagram)

Will Smith é um dos atores mais famosos de Hollywood, que não apenas tem sido objeto de fofocas por seu talento e conquistas, mas também por sua família.

E é que o ator tem uma família muito polêmica, desde sua esposa Jada, da qual supostamente está separado há anos, mas ainda não se divorciaram, até seus dois filhos, Jaden e Willow.

A família Smith sempre gerou polêmica e recentemente tem se falado muito sobre o relacionamento de Jada Pinkett e Will, que muitos não entendem por que eles continuam se exibindo nas redes sociais, mesmo depois dela ter o humilhado várias vezes e deixado claro que não estavam juntos.

E agora, a que deu o que falar e protagoniza a polêmica é sua filha Willow, que tem 23 anos e mudou de visual.

O novo visual da filha de Will Smith que não agradou

Willow, a filha de Will Smith, é uma jovem muito talentosa que se destacou como cantora, surpreendendo a todos com sua poderosa voz, e também como modelo.

Como você pode ver e exibir através de suas redes sociais. Porém, recentemente a jovem mostrou seu novo visual, mas parece que muitos não gostaram.

Willow publicou uma foto em sua conta do Instagram em que aparece com um visual muito diferente, com tranças curtas e dentes de ouro, um estilo que muitos rappers e cantores do gênero urbano usam.

Além disso, ela usava um blazer preto sem nada por baixo, revelando um decote ousado e complementando com correntes prateadas.

A famosa deixou esta imagem com uma mensagem enigmática: “pergunto-me se certas espécies de aves evoluíram para ter alcances vocais em escalas ou modos musicais específicos”.

A maioria de seus seguidores não gostou do seu visual e a encheu de críticas e zombarias. “Modo chimoltrufia”, “OMG que terrível ela parece e pouco feminina, não gosto”, “igualzinha à mãe, não sabe se vestir”, “mas o que aconteceu com essa garota, ela parece muito mal”, “por favor, alguém diga a ela que esse visual não lhe cai bem” e “um dos piores visuais que já vi dela”, foram algumas das reações nas redes.

Não é a primeira vez que criticam o visual da jovem, e é que constantemente ela muda sua imagem e já usou desde longas tranças até cabelo raspado, e até mesmo seu afro, que ela tem exibido com muito orgulho, mostrando que é uma garota versátil, apesar de receber ataques.