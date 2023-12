Gentileza de Kate ameniza tensões com Meghan no dia da Commonwealth

No Commonwealth Day Service de 2020, Kate Middleton protagonizou um gesto inesperado de bondade para acalmar as tensões crescentes com Meghan Markle. A ação ocorreu durante um momento crítico do que seria o último compromisso Real significativo do Príncipe Harry e Meghan como membros seniores da Família Real, diz o Mirror.

Durante o serviço religioso, a duquesa de Sussex ficou emocionada e chateada ao saber que ela e o príncipe Harry não poderiam se juntar à rainha Elizabeth II e aos outros membros da realeza sênior na festa VIP principal. Em um esforço para evitar mais drama público, Kate e William ofereceram-se para se juntar a Harry e Meghan enquanto aguardavam a chegada da Rainha e do Rei Carlos III.

Proposta de paz

No entanto, as coisas não saíram como planejado, já que ordens de serviço já impressas indicavam claramente que William e Kate deveriam chegar com o grupo principal. A oferta de paz não foi suficiente para acalmar as tensões, resultando em saudações desconfortáveis quando os dois casais ocuparam seus lugares na Abadia de Westminster.

Ao contrário do ano anterior, quando Meghan e Kate trocaram um caloroso beijo na bochecha, este encontro foi notavelmente mais reservado. O livro "Vingança: Meghan, Harry e a Guerra entre os Windsors" revela que uma "discussão monumental" ocorreu devido à decisão humilhante de negar a participação de Harry e Meghan na procissão real.

A disputa foi encerrada com William e Kate concordando em esperar com Harry e Meghan. No entanto, as relações abaladas ficaram evidentes quando os membros da família real entraram na Abadia. Kate ignorou os Sussex, a saudação de William foi fria, e Meghan expressou perplexidade. Esse episódio destaca as complexidades e tensões subjacentes nas relações reais, mesmo em eventos aparentemente cerimoniosos.