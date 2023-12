Fuzuê: 3 casais que podem sumir nos próximos capítulos; o destino está incerto

Como na vida real, a formação de casais em novelas é algo esperado por muitas pessoas. Mas, nem sempre há espaço para a lua de mel, já que é preciso passar por alguns obstáculos. Em Fuzuê, diversos personagens encontraram o seu par perfeito, mas até o momento três deles não estão com o futuro garantido. Confira abaixo quais são!

Nero e Bebel

Fuzuê: Nero e Bebel vivem romance do passado (Reprodução/Globo)

O retorno de César Montebello (Leopoldo Pacheco) ao Rio de Janeiro, cinco anos após sua morte ser anunciada, vai mexer com os sentimentos deste casal, que é apaixonado desde a juventude. O pior é que o casamento iria finalmente acontecer.

No capítulo 100 da novela da Globo, o empresário retorna e Bebel ficará perdida, afinal ela estava viúva. Na cena, que vai ao ar neste sábado (09), César reaparece vivo e mexe com a história de muita gente.

Quando ninguém espera, o morto-vivo aparece na igreja onde Bebel e Nero vão casar. A noiva fica em choque ao ver o homem e desmaia, enquanto Nero fica paralizado.

Merreca e Soraya

Fuzuê: No capítulo 53, Soraya e Merreca se beijam (Reprodução/Globo)

O sequestro de Soraya (Heslaine Vieira) foi um susto para Merreca (Ruan Aguiar). Mas, Pascoal (Juliano Cazarré) não imaginava que a partir daí os dois ficariam ainda mais unidos. Depois de encontrar a mulher e tirá-la do cativeiro, o bandido a leva para casa de Luna (Giovana Cordeiro).

Depois disso, Soraya é pedida em namoro por Francisco (Michel Joelsas) e aceita. Deixando Merreca muito triste, mas ele não desiste de conquistar a dançarina.

Luna e Miguel

Fuzuê: Casal protagonista não sabe se termina a novela com "felizes para sempre" (Divulgação/Globo)

O casal protagonista de Fuzuê passa por novos perrengues. Depois de Olívia (Jéssica Córes), eles encontram novas barreiras para seguir o relacionamento.

Uma delas é que Preciosa (Marina Ruy Barbosa) vai dar em cima do galã. Já a filha de Maria Navalha (Olivia Araujo) flagra Jefinho (Micael Borges) com Selena (Talita Younan) no maior clima de romance.

