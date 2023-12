“Ela esqueceu que é colombiana”; Shakira desencadeou a ira dos fãs

Shakira é uma das cantoras latinas mais famosas e bem-sucedidas que, aos 46 anos, continua colhendo sucessos com músicas como ‘Music Session 53′, ‘TQG’ e ‘Acróstico’.

No último ano, a famosa recebeu prêmios, como Latin Grammys, Billboards e outros, que deixam claro o tamanho dessa talentosa cantora.

No entanto, as críticas não faltam, e recentemente causou polêmica por seu sotaque espanhol em um vídeo compartilhado em suas redes sociais.

Shakira e o vídeo com sotaque espanhol

Através de seu story no Instagram, Shakira compartilhou nesta quinta-feira um vídeo no qual mostrava que estava no estúdio com sua equipe.

No vídeo, a colombiana ri dos seus colegas, pois eles afirmam que está muito frio porque ela tem o ar-condicionado a 70 graus e todos estão bem agasalhados com casacos, cobertores e até mesmo roupões.

“Como isso parece, Esteban”, diz Shakira no vídeo, ao que lhe respondem “parece um hospital”, e ela diz: “tenho todos congelados, mas que exagerados, se está a 70, ah como reclamam as pessoas”.

No entanto, isso desencadeou decepção e críticas por parte de seus fãs, pois afirmam que ela tem um sotaque espanhol muito marcado, e não o colombiano, de onde ela é natural.

“É ela colombiana ou espanhola?”, “ela se esqueceu que é colombiana”, “Não entendo como uma colombiana de raiz fala com um sotaque mais espanhol do que os espanhóis nativos”, “ela já se esqueceu de onde veio e de todo o sofrimento que teve na Espanha”, “Não entendo esse suposto sotaque espanhol dela... 🙄”, “Não suporto quando as pessoas perdem seu sotaque por se relacionarem com pessoas de outros países, é ridículo”, e “Por favor, que ela se livre desse sotaque espanhol!!”, foram algumas das reações nas redes sociais.

Não é a primeira vez que criticam Shakira por essa razão, pois embora ela sempre se mostre orgulhosa de suas raízes colombianas, seus fãs não perdoam o fato dela não ter o sotaque de Barranquilla, mas sim o espanhol, o que é normal, já que a famosa viveu na Espanha nos últimos dez anos.

disso, a famosa está sempre atenta ao seu país e, de fato, tem sua fundação Pies Descalzos, na qual ajuda milhares de crianças e deixa claro que ama a Colômbia.