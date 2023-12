Por meio da direção de Paul King (VII), ‘Wonka’ chegou aos cinemas no último dia 7 de dezembro, a fim de retratar a história de Willy Wonka no início de sua jornada como chocolateiro. O personagem ganhou vida com a interpretação de Timothée Chalamet, trazendo uma reformulação da personalidade do dono da clássica Fábrica de Chocolate.

Ninguém pediu um prelúdio de ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’, mas que bom que trouxeram...

Passeando pelos antecessores

O clássico de 1971, com a atuação de Gene Wilder, marcou o cinema com a proposta narrativa e execução do longa. Além de todo um contexto de mesclar a criação do chocolate com a tecnologia, havia um ambiente tenebroso sondando o enredo e as crianças envolvidas na história.

Já em 2005, apesar da forte e emblemática personalidade de Willy Wonka, na versão inovada interpretada por Johnny Depp, o personagem ainda trazia seu lado mais vulnerável e com boas motivações. Mais uma vez, acertaram na reformulação.

Haja vista as duas produções anteriores, baseadas no livro de Roald Dahl, trazer mais uma versão alternativa de ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’ quase duas décadas depois poderia ter sido um grande acerto. No entanto, resolveram trabalhar com um prequel – que surpreendentemente também foi um acerto.

Leia mais:

Reformulação da imagem de Wonka

Crítica de ‘Wonka’: ‘ninguém pediu, mas que bom que trouxeram’ (Reprodução/Warner Bros)

Repleto de números musicais e fórmulas que remetem aos clássicos anteriores, ‘Wonka’ é uma surpresa positiva tanto no roteiro quanto na escalação de atores. Ainda que a escolha de Timothée Chalamet possa ter sido influenciada por sua crescente popularidade, o ator explorou um lado que lhe caiu positivamente bem.

No currículo de Chalamet é possível se deparar com experiências mais sérias e retraídas, que até casaram bem com as propostas no colo do artista. Sendo assim, ler a presença do ator em tais produções tornou-se um desafio. No entanto, em ‘Wonka’, ele mostrou que sabe abraçar o diferente com maestria.

Além da ótima condução de Chalamet como o terceiro responsável por carregar a cartola de Willy Wonka, os arcos presentes na trama são muito agradáveis de se acompanhar. Diferente das produções anteriores, não há obscuridades e tensões emblemáticas acerca do protagonista. Tudo o que se pode ver é a inocência de uma pessoa talentosa e a fé na possibilidade de tornar o mundo melhor.