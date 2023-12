Barbie já tem data de chegada ao HBO Max: quando será possível assistir ao filme?

‘Barbie’ finalmente chegará às plataformas de streaming. Após quase cinco meses tingindo as salas de cinema ao redor do mundo de cor-de-rosa, o aclamado filme chegará ao HBO Max neste mês de dezembro.

Encabeçado por Margot Robbie e Ryan Gosling, sob a direção de Greta Gerwig, o longa-metragem de grande sucesso segue a Barbie estereotipada vivendo uma vida simplesmente ideal em Barbieland.

No entanto, seus dias perfeitos ficam manchados quando começa a questionar sua existência e a viver situações estranhas. Para resolver sua crise, decide ir para o mundo real.

Além de Robbie e Gosling, a comédia romântica conta com um elenco repleto de estrelas como America Ferrera, Kate McKinnon, Will Ferrell, Rhea Perlman, Issa Rae, Simu Liu e muitos outros.

Barbie teve a melhor estreia de bilheteria até agora em 2023 (Warner Bros.)

Quando ‘Barbie’ chegará ao catálogo da HBO Max?

‘Barbie’ chegará à plataforma de streaming da Warner Bros. Discovery na América Latina na sexta-feira, 15 de dezembro. Todas as Barbies e Kens com assinatura poderão assisti-la sem nenhum custo adicional.

A partir dessa data, aqueles que já a viram quando foi lançada em 21 de julho poderão reviver quantas vezes quiserem seus momentos favoritos da trama ou relembrar cenas que talvez tenham esquecido.

Enquanto isso, aqueles que estavam esperando para vê-la do conforto de suas casas finalmente poderão se deliciar com um dos fenômenos mais recentes da cultura pop durante suas quase duas horas.

Na verdade, as críticas especializadas em cinema sobre o primeiro filme de ação real da boneca da Mattel, escrito por Gerwig e Noah Baumbach, foram quase totalmente positivas.

Cenas de Barbie (Warner Bros.)

A especialista Christy Lemire, do rogerebert.com, deu uma pontuação de três estrelas e meia de quatro e explicou que o projeto era: “uma conquista deslumbrante, tanto em termos técnicos como em tom.”

“É um banquete visual que consegue ser uma alegre evasão e ao mesmo tempo um grito de guerra (...)”, acrescentou. Scott Menzel concordou com sua opinião em sua crítica para o ‘We Live Entertainment’.

“‘Barbie’ é tão selvagemente original, extravagante e ambiciosa que, embora não esteja isenta de defeitos, quase quero dar uma chance ao filme pelo quão audaz e divertido ele é”, escreveu.

Enquanto isso, o especialista Odie Henderson, do jornal ‘The Boston Globe’, concluiu: “Esta sátira surrealista com Margot Robbie e Ryan Gosling é um dos melhores filmes do ano”.

Cenas de Barbie (Warner Bros.)

Além da aclamação, ‘Barbie’ foi um sucesso comercial, tornando-se o filme de maior bilheteria do ano e da história da Warner, com receitas globais de mais de US$ 1,4 milhão.

Além disso, a trilha sonora do filme recebeu 12 indicações em oito categorias diferentes no Grammy 2024. Por tudo isso, trata-se de um dos filmes mais bem-sucedidos de todos os tempos.

Barbie estará disponível no HBO Max América Latina a partir de 15 de dezembro de 2023.