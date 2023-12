A filha de Brock Lesnar segue os passos do pai com novo recorde esportivo

A genética esportiva da família Lesnar está mais uma vez em destaque, à medida que Mya Lesnar, filha do astro da WWE e do UFC, Brock Lesnar, quebrou o recorde de arremesso de peso no Colorado State. Com um arremesso impressionante de 18,50 metros, Mya superou o recorde anterior de 17,55 metros, deixando sua marca no cenário esportivo do ensino médio, diz o Mirror.

Um legado esportivo

Brock Lesnar, conhecido por sua carreira estelar na WWE e UFC, também teve uma notável trajetória no wrestling universitário. Mya, seguindo os passos do pai, não apenas está trilhando seu próprio caminho como atleta de destaque, mas também solidificando o legado da família Lesnar nos esportes.

Brock Lesnar, durante sua passagem pela Universidade de Minnesota, dominou nos tatames, conquistando o campeonato da Divisão I da NCAA no wrestling universitário com um recorde geral de 106–5. Agora, sua filha Mya continua essa tradição de excelência esportiva ao quebrar recordes no arremesso de peso.

Após a conquista de Mya, as redes sociais foram inundadas com mensagens de apoio. "Você é uma futura estrela e vai deixar sua mãe e seu pai muito orgulhosos", comentou um admirador. Outro usuário acrescentou: "A genética e a técnica, nada além de respeito. Continue matando, o mundo está orgulhoso de você."

Brock Lesnar, que fez história na WWE e no UFC, conquistando sete vezes o título mundial, agora vê sua filha seguir seus passos nos esportes. Mya, de 21 anos, está demonstrando talento e determinação, revelando um futuro promissor no mundo esportivo.

A quebra do recorde por Mya Lesnar não apenas ressalta seu talento individual, mas também adiciona um novo capítulo à história esportiva da família Lesnar. À medida que ela continua a se destacar, o mundo dos esportes aguarda ansiosamente para testemunhar os próximos feitos dessa jovem atleta, que está determinada a seguir o legado deixado por seu pai nas arenas esportivas.