Vizinhos de Montecito estariam “enjoando” de Harry e Meghan, segundo fontes

Os vizinhos do casal real Harry e Meghan Markle, que residem em Montecito, Califórnia, estão supostamente cansados da presença da dupla na luxuosa cidade. A insatisfação, segundo uma fonte citada pelo The News, é atribuída principalmente a Meghan, descrevendo-a como “alta e poderosa”. A comunidade local expressa desejo de vê-los fora da região devido ao seu estilo de vida.

Reação Negativa ao Último Livro e Pedidos de Remoção de Títulos Reais

Diz-se que a luxuosa cidade californiana está 'cansada' da dupla

Durante uma semana difícil para o casal real, fãs da Família Real se uniram para pedir a remoção dos títulos reais de Harry e Meghan. Isso ocorreu após a publicação do livro “Endgame” de Omid Scobie, que trouxe controvérsias ao expor supostas questões sobre a cor do filho do casal. O livro gerou reações furiosas, levando a apelos para que a dupla perdesse seus títulos de Sussex. Apesar de uma investigação interna no Palácio de Buckingham não encontrar ligações com a Família Real, a indignação pública persiste.

Desprezo e Críticas na Internet

A dupla aparentemente não é amada por quase todo mundo em todos os lugares (Imagem: Getty Images para a Invictus Games Foundation)

Comentários furiosos em um vídeo da TalkTV revelaram o desprezo pela dupla de Sussex, com acusações de que eles “atormentaram deliberadamente a Família Real por anos”. Alguns argumentam que Harry e Meghan não são dignos de títulos britânicos, pois raramente estão no Reino Unido e não contribuem para a nação. As críticas enfatizam a falta de envolvimento da dupla em questões nacionais, alimentando a discussão sobre a remoção de seus títulos reais.

O Daily Star entrou em contato com representantes dos Sussex para comentar, mas ainda não obteve resposta. A controvérsia em torno de Harry e Meghan parece estar crescendo, à medida que a comunidade local e o público expressam seu descontentamento com a presença e as ações do casal real.

Fonte: Daily Star

