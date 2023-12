Taylor Swift viraliza após exibição de foto com jogador de futebol americano

A noite da última segunda-feira trouxe mais do que o esperado para os fãs da NFL durante o jogo Bengals-Jaguars. Uma imagem antiga de Taylor Swift ao lado do quarterback reserva dos Jaguars, CJ Beathard, se tornou viral, roubando a cena enquanto ele substituía o lesionado Trevor Lawrence, diz o New York Post.

A conexão musical nos bastidores

CJ Beathard, conhecido por suas habilidades no campo, tem uma ligação inusitada com a música country. Criado na área de Nashville, ele cresceu cercado pela cena musical, frequentando estúdios e vestiários com figuras como Kenny Chesney e Trace Adkins. Seu pai, Casey Beathard, é um compositor respeitado na indústria.

CJ Beathard and Taylor Swift because why not. pic.twitter.com/ixtLCSj6LH — Oscar Aparicio (@BetterRivals) October 19, 2017

A jornada de CJ Beathard na NFL começou em 2017, quando foi selecionado pelos 49ers no Draft. Após quatro temporadas em San Francisco, ele assinou com os Jaguars em 2021, coincidindo com a chegada de Trevor Lawrence a Jacksonville.

Trevor Lawrence sofreu uma lesão no tornozelo direito durante a derrota para o Bengals. Exames iniciais apontam para um entorse, mas a extensão da ausência do quarterback titular ainda é incerta. Os Jaguars (8-4) ocupam atualmente a quarta posição nos playoffs da AFC, enquanto os Chiefs de Travis Kelce (8-4) lideram como a terceira cabeça de chave.

Enquanto os Chiefs enfrentavam os Packers no "Sunday Night Football", sofrendo uma derrota por 27 a 19, a presença de Taylor Swift nas arquibancadas chamou a atenção. A popstar participou de cinco jogos da equipe nesta temporada, contribuindo para quatro vitórias. A conexão entre Swift e Travis Kelce, que estão juntos desde setembro, continua a ser um ponto de interesse para os fãs.

À medida que a foto de Taylor Swift e CJ Beathard se torna viral, uma narrativa da NFL se entrelaça com elementos inesperados, deixando os torcedores ansiosos para ver como essa história incomum se desenrolará nos próximos jogos.

Para os amantes do futebol americano, vale lembrar que no ano que vem ocorrerá uma partida da NFL no Brasil, provavelmente no estádio do Corinthians, a Neo Química Arena.