Taylor Swift e Travis Kelce: Paige Vanzant afirma que relação é "100% falsa"

A ex-estrela do UFC Paige VanZant desacredita o relacionamento entre Taylor Swift e Travis Kelce, alegando que é uma estratégia publicitária. Em seu podcast 'Page and Austin', VanZant sugere que Swift está buscando uma nova audiência ao se associar ao astro do Kansas City Chiefs, diz o New York Post.

Romance de fachada

VanZant expressa ceticismo sobre a narrativa romântica entre Swift e Kelce, rotulando-a como totalmente falsa. Ela argumenta que a conexão serve principalmente como uma manobra publicitária, beneficiando tanto a NFL quanto Taylor Swift, ao atrair um público diferente para o futebol americano.

A ex-lutadora destaca o benefício estratégico para todas as partes envolvidas, mencionando o impacto positivo na NFL, na imagem de Taylor Swift e na popularidade de Travis Kelce. Ela sugere que a jogada seja cuidadosamente planejada para ampliar a base de fãs e alcançar novos espectadores.

Swift visitou recentemente Kelce em Kansas City, após concluir a etapa sul-americana de sua turnê Eras Tour. O jogador escolheu uma mansão de US$ 6 milhões na cidade para garantir a privacidade do casal. Com uma pausa de dois meses, Swift retoma sua turnê em Tóquio, em 7 de fevereiro de 2024.

Paige VanZant, que passou seis anos no MMA antes de buscar novos caminhos, revela que sua conta no OnlyFans se tornou sua principal fonte de renda. Ela destaca que ganha mais exibindo seu corpo em um dia do que durante toda sua carreira no MMA.

A relação suspeita entre Swift e Kelce começou a chamar a atenção quando ela apareceu em um dos jogos do jogador no início da temporada. Desde então, os dois foram vistos juntos em eventos públicos e na turnê de Swift na Argentina, além de uma participação conjunta no programa "Saturday Night Live".