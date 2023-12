Shannen Doherty conta que descobriu a infidelidade de seu ‘ex’ justo antes de passar por uma cirurgia cerebral

Shannen Doherty surpreendeu o mundo inteiro em abril deste ano ao anunciar que estava pedindo o divórcio de seu marido, Kurt Iswarienko, após 11 anos de casamento. A atriz, em meio à sua luta contra o câncer, decidiu se separar de seu parceiro por uma suposta infidelidade na época.

Agora, oito meses depois, a atriz de 52 anos abre seu coração em seu podcast recém-lançado, no qual conta detalhes das situações que a motivaram a tomar essa complexa decisão de se separar de seu então marido.

Shannen sempre contou que Kurt Iswarienko e sua mãe sempre a incentivaram a seguir em frente quando ela começou o tratamento de seu câncer, em 2015.

"Naquele momento, meu marido implorava para que eu continuasse lutando, e minha mãe estava literalmente tentando me levantar da cama e me levar ao médico. Naquele momento, pensei que não sobreviveria", ela diz sobre sua brutal batalha contra a doença.

No entanto, no início deste ano, ela descobriu que Kurt Iswarienko estava tendo um caso com outra mulher há cerca de dois anos. E o pior é que ela descobriu isso logo antes de passar por uma cirurgia cerebral.

Shannen Doherty e seu ex-esposo A atriz viveu um duro golpe com seu casamento recentemente (Handout, Jason Merritt/GettyImages)

“Eu fui para aquela cirurgia cedo pela manhã e entrei depois de descobrir que meu casamento praticamente havia acabado, que meu marido estava tendo um caso há dois anos. Eu me senti tão traída!”, disse Shannen Doherty de acordo com a revista Quien.

“No final do dia, senti-me incrivelmente pouco amada por alguém com quem estive durante 14 anos (entre namoro e casamento), por alguém a quem amava com todo o meu coração. Simplesmente ter que passar por tudo isso enquanto tenta descobrir se vai se divorciar e tentar chegar à verdade disso”, expressou a atriz de 52 anos.