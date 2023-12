Séries e filmes que deixam a Netflix até 10 de dezembro: um deles é um k-drama

A Netflix vai encerrar o ano com o lançamento de algumas de suas produções mais ambiciosas em dezembro, como o filme ‘Deixar o mundo para trás’ e a série derivada de ‘La casa de papel’, ‘Berlim’.

No entanto, como acontece todos os meses, o gigante do streaming também terá que dizer adeus a um variado grupo de projetos do seu catálogo após a expiração dos seus acordos de licença.

3 séries e filmes que serão removidos

Até 10 de dezembro, não haverá nenhuma exceção. Pelo contrário, a plataforma verá várias das séries e filmes mais interessantes deixarem o seu amplo catálogo.

Por isso, a seguir, compilamos três das melhores produções que deixarão a Netflix na primeira semana de dezembro. Todas valem a pena serem vistas pelo menos uma vez antes de saírem.

‘Other People’ (2016)

Os famosos atores Jesse Plemons, Molly Shannon e Bradley Whitford protagonizam este drama que irá prender sua atenção na tela ao longo de mais de uma hora e meia de duração.

Sinopse: Após um rompimento difícil, um comediante nova-iorquino tenta se recuperar para cuidar e assistir sua mãe moribunda na Califórnia.

Último dia para ver no Netflix: 8 de dezembro

‘Meu príncipe por cem dias’ (2018)

Os fãs de k-dramas históricos, românticos e alegres não podem perder os 16 episódios desta série coreana estrelada por Doh Kyung-soo, Nam Ji-hyun e Cho Seong-ha.

Sinopse: Depois de perder a memória, um príncipe herdeiro acaba vivendo como plebeu e se casando com a solteirona mais velha do reino de Joseon.

Último dia para ver na Netflix: 7 de dezembro

‘Uma noite em Bangkok’ (2018)

Os fãs de filmes de ação emocionantes têm apenas alguns dias para assistir a este filme cheio de aventura e drama no Netflix, estrelado pelos atores Mark Dacascos, Vanida Golten e Prinya Intachai.

Sinopse: Um assassino de aluguel experiente que deseja vingar a morte da família de sua filha contrata uma jovem taxista para ajudá-lo a perseguir seus inimigos pela cidade.

Último dia para ver na Netflix: 8 de dezembro