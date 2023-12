Scobie: críticas após recusar-se a pedir desculpas pelos supostos comentários racistas

Em entrevista na BBC Newsnight, Omid Scobie, autor de 'Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival', recusou-se a pedir desculpas pelos supostos comentários "racistas" de membros da realeza. Em entrevista à BBC Newsnight, ele expressou frustração e insistiu que o incidente não foi um golpe publicitário, diz o New York Post.

Tradução holandesa

Scobie, de 42 anos, afirmou que seu livro, do qual se orgulha, foi prejudicado por um "acontecimento de que me causou muita frustração". Ele destacou que a versão em inglês do livro, que ele assinou, não contém os nomes revelados na tradução holandesa.

‘Frustrated’ Omid Scobie refuses to apologize for ‘racist’ royals named in Dutch version of bombshell book https://t.co/9dFbKrP1IW pic.twitter.com/jEXURBiqu9 — New York Post (@nypost) December 1, 2023

O autor responsabilizou um "erro de tradução" pelo incidente, mas a tradutora, Saskia Peeters, contestou essa afirmação, enfatizando que os nomes estavam presentes no original. Peeters, que traduziu o livro do inglês para o holandês, disse que foi a primeira vez que algo assim aconteceu em seus muitos primeiros anos de experiência.

Scobie insistiu que uma investigação completa está em andamento, buscando esclarecer as conclusões que levaram à inclusão dos nomes na versão holandesa. Ele permanece firme em sua decisão de não se desculpar, afirmando que ainda deseja entender completamente o ocorrido antes de tomar qualquer medida.

A controvérsia em torno do livro de Scobie destaca a sensibilidade das questões relacionadas à realeza e ressalta a importância de uma abordagem cautelosa na divulgação de informações sensíveis.