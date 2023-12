Remake de Elas por Elas: 3 situações fazem Renée respirar fundo; confira quais

Renée (Maria Clara Spinelli) ainda vai despejar muitas lágrimas no remake de Elas por Elas. Depois de ser abandonada pelo marido, a vida da protagonista da novela vira de cabeça para baixo e uma grande reviravolta começa.

A ex de Wagner (César Mello) precisa ter fôlego e muita paciência para lidar com três situações inesperadas. Confira abaixo quais são!

Proposta de trabalho

Remake de Elas por Elas: Após aparecer ao lado de Talitha Morete no É de Casa, Renée recebe uma proposta de trabalho na Bahia (Paulo Belote/Globo)

A confeiteira da novela das 18 horas, na TV Globo, precisa tomar uma decisão rápido. Nos próximos capítulos do remake, ela recebe uma grande proposta de trabalho, mas será preciso deixar o Rio de Janeiro.

Depois de participar do É de Casa, a protagonista de Elas por Elas pode ir trabalhar na Bahia e tal novidade vai mexer com toda sua família.

Vic (Bia Santana) fica feliz com a notícia, mas também indecisa. Porém, Renée aceita a proposta e resolve se mudar para o nordeste. Mas, será que a filha vai junto?

Márcia leva Vic e causa prisão

Remake de Elas por Elas: Márcia denuncia Renée (Léo Rosario/Globo)

A mudança para a Bahia chega aos ouvidos de Márcia (Mary Sheila), mãe biológica de Vic e Tony (Richard Abelha), que decide agir para não ficar longe deles. Para isso, a personagem do remake de Elas por Elas contrata um advogado para impedir a viagem.

Sem conseguir provar que é mãe adotiva dos jovens, Renée acaba presa e Vic e Tony vão morar com Márcia.

Renée vai ao tribunal

Remake de Elas por Elas: Renée (Maria Clara Spinelli) confronta Márcia (Mary Sheyla) brigam na justiça (Divulgação/Globo)

Depois da prisão, a protagonista do remake de Elas por Elas acaba contando com a ajuda de Lara (Deborah Secco), que faz de tudo para ajudá-la. Na cena, a viúva garante que a confeiteira da novela da TV Globo vai conseguir a guarda dos filhos.

Fora do presídio, Renée precisa lutar pela guarda dos jovens, mas descobre que Vic e Tony vivem com Márcia. Porém, a rejeição com a mãe biológica será grande.

