“Que vulgar!” Jennifer Lopez é criticada por seu look ‘futurista’. É o pior que já usou?

Na noite de 5 de dezembro, foi celebrada a 30ª edição da festa “Elle Women in Hollywood” nos Estúdios Nya em Los Angeles, Califórnia, onde são premiadas todas as mulheres que tiveram um impacto na indústria do cinema e mudaram a cara desse setor, incluindo Jennifer Lopez.

Entre as convidadas estavam personalidades como América Ferrera, que recentemente brilhou em sua participação no sucesso do filme ‘Barbie’ ao lado de Margot Robbie, a ícone de ascendência mexicana, Eva Longoria, Danielle Brooks, Bella Ramsey, Ashley Tisdale e a ‘Diva do Bronx’, Jennifer Lopez, que se destacou com um look ousado no estilo Zendaya.

Mais uma vez, JLo foi uma das estrelas que conseguiu capturar os olhares dos presentes, exibindo um traje que tem causado debate nas redes sociais. Além disso, chamou a atenção o fato de que ela não soltou Ben Affleck em nenhum momento e até o beijou no tapete vermelho.

Jennifer Lopez na capa da Revista 'Elle' Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

Ao receber pela quinta vez o prêmio ICON, a atriz de 54 anos refletiu sobre os prêmios que não recebeu de grandes premiações, mencionando: “Não tenho um Oscar. E não tenho um Globo de Ouro. E não tenho um Grammy, nem um prêmio SAG e nem um BAFTA, nem um Critics Choice, nem um Hollywood Film Award” e continuou: “De todas as coisas que pensei que seria quando era criança, a última que era que teria um ICON em minha lista”.

O look ousado de armadura de Jennifer Lopez no evento ‘ELLE Women in Hollywood’

Jennifer Lopez exibiu um ousado traje de armadura e saia longa assinado por Grace Ling, sem dúvida, uma das celebridades mais aguardadas nos eventos é a 'Diva do Bronx', que sempre consegue surpreender com seu requintado gosto pela moda, infelizmente, esse visual não conseguiu convencer seus seguidores e até os decepcionou.

Sempre exibindo conjuntos elegantes, desta vez, a atriz que interpretou Selena Quintanilla, ao usar um conjunto com saia longa que adicionava um toque elegante e formal ao evento, ao mesmo tempo em que exibia uma armadura metálica azul, com a qual não apenas seguiu a tendência desse tipo de peça, mas também aderiu ao decote underboob, deixando as costas completamente expostas. Para o seu visual, ela adicionou apenas uma bolsa tipo clutch e joias prateadas longas.

Jennifer Lopez está sendo criticada por seu look de armadura metalizada

Apesar de que seu visual lhe conferia uma aura de mulher poderosa, coberta por uma armadura de estilo futurista feita através de uma impressão 3D, seus fãs não ficaram encantados com a ideia de que Jennifer Lopez aderisse a essa tendência e ela recebeu uma onda de críticas por seu visual.

Parece que os fãs esperavam mais dela e até consideraram seu visual 'vulgar'. Entre os comentários, podemos ler: "Desculpe, mas isso é um erro. Este vestido não favorece em nada", "Você não está com boa aparência. Normalmente você está perfeita. Não desta vez", "Por que usar isso? Melhor ir sem blusa".