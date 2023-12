Prepare os lenços! Quatro filmes de Natal na Netflix que vão lhe fazer chorar

Cada dia estamos mais perto do Natal e o espírito natalino já se faz sentir no ambiente. E para amenizar a espera da chegada do dia 25 de dezembro, na Netflix encontram-se diversas opções de filmes e séries para aproveitar durante esses dias.

Nesse contexto, deixamos para você quatro filmes de Natal que são ideais para assistir nesses dias, e você terá que ter seus lenços ao lado, porque não conseguirá evitar que uma lágrima escape.

4 filmes que vão te deixar nostálgico no Natal

Natal em 3 por 4

Quatro irmãs enfrentam dramas e segredos familiares em três épocas distintas de suas vidas, mas sempre no dia de Natal.

Produção espanhola ideal para assistir nesta época e protagonizada por Berta Castañé, Ángela Molina, Carla Tous e Anna Moliner.

O amor não tira férias

Iris, uma jornalista de Londres, e Amanda, uma editora de Los Angeles, tentam escapar de seus problemas românticos trocando de casas por algumas semanas de férias.

O filme já é um clássico moderno da comédia romântica e é perfeito para assistir no Natal, especialmente por seu grande elenco: Kate Winslet, Cameron Díaz, Jack Black e Jude Law.

A família Noel

Quando seu avô fica doente, Jules descobre o legado mágico de sua família e percebe que a única esperança de salvar o Natal está em suas mãos.

Um verdadeiro clássico da Netflix para essa época e que também tem outras duas partes.

Um match surpresa

Depois de conhecer seu homem perfeito em um aplicativo de encontros, uma escritora de Los Angeles percorre mais de 4000 km para surpreendê-lo.

Outra comédia romântica que é perfeita para desfrutar nesses dias antes do Natal, protagonizada por Nina Dobrev.