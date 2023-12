Peso Pluma e Anitta revelam a data de lançamento de sua nova música

Agora que Peso Pluma está passando por um de seus melhores momentos, ele teve o luxo de colaborar com alguns de seus colegas, e agora é a vez da cantora brasileira Anitta.

Então aqui nós contamos todos os detalhes confirmados sobre a nova música, que será lançada em breve.

Quando será lançada a nova música?

Através de uma publicação nas redes sociais, a artista indicou que o tema será lançado nesta quinta-feira, 7 de dezembro, por meio das principais plataformas digitais.

“Bellakeo está chegando”, escreveu Anitta, junto a uma foto em que aparece acompanhada do cantor mexicano.

Anitta afirmou que Peso Pluma não era conhecido no Brasil

Em uma ocasião, a artista declarou que o intérprete de ‘Ella baila sola’ não tinha fama em seu país natal, e o comparou a outros talentos que se tornaram conhecidos naquele território, o que agora os fãs lembram, pois foi algo surpreendente saber que lançarão um single juntos.

“Aqueles que estão mais interessados em música ou que estudam isso talvez possam conhecer, mas que não é a coisa mais popular. É que no Brasil eles ouvem português, ouvem muito RBD. Eles cantaram em português, sim, são os melhores. Chaves fez sucesso, e isso aconteceu porque há um canal de televisão chamado SBT que comprava todas as novelas da Televisa e as transmitia”, expressou Anitta.

‘Bellaqueo’ é uma palavra que de acordo com a Associação de Academias da Língua, é originária de Porto Rico, que se refere a uma “pessoa excitada sexualmente” ou “dada à luxúria”.

Sendo assim, no mundo do reggaeton, é muito utilizado para se referir a temas sexuais.

Por isso, se você é fã do gênero urbano, provavelmente já ouviu essa expressão em mais de uma música.