Paraíso Tropical: novela mal estreou e já tem data para deixar as tardes da Globo; descubra

Os trabalhos na Globo estão acelerados, principalmente quando o assunto é melhorar a audiência. Da mesma forma que a emissora pretende mexer na linha de shows, também já está definido quando Paraíso Tropical deixa de ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo.

Se nada mudar até o próximo ano, a expectativa é que a novela escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares seja mais curta e deixe a programação da tarde no dia 7 de junho de 2024. Com isso, a trama terá 140 capítulos, um número bom, caso seja comparada para as produções atuais.

Porém, a Globo não descarta deixar Paraíso Tropical ainda mais curto, já que a novela de 2007 pode não empolgar o público e, é claro, não aumentar a audiência. Mas, se tudo ocorrer bem, o folhetim também pode ser esticado.

Paraíso Tropical: Olavo (Wagner Moura) planeja golpe cruel contra protagonista (João Miguel Júnior/Globo)

Em sua versão original, a novela da Globo , em 2007, contou com 179 capítulos, sendo exibida entre março e setembro, no horário nobre. Mas, para entrar no Vale a Pena Ver de Novo, foi necessário um grande trabalho de edição para cortar cenas proibidas.

Relembre a novela de Gilberto Braga

Paraíso Tropical: Bebel ajuda Olavo em golpe e Paula cai direitinho (Divulgação/Globo)

Paraíso Tropical vai ser reprisada pela primeira vez no Vale a Pena Ver de Novo. Escrita também por Ricardo Linhares, a novela foi exibida originalmente em 2007 e está ambientada no famoso bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Os protagonistas da trama são Paula (Alessandra Negrini) e Daniel (Fábio Assunção), que vivem uma conturbada história de amor. Vale lembrar que a atriz também interpreta Taís, irmã gêmea da protagonista.

Além deles, Paraíso Tropical traz o ambicioso e mau-caráter Olavo (Wagner Moura), a divertida Bebel (Camila Pitanga), a decadente Marion (Vera Holtz) e o poderoso Antenor (Tony Ramos), entre outros personagens icônicos e atores e atrizes famosos.

