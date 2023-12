Pamela Anderson mantém-se fiel à sua promessa de não usar maquiagem

Recentemente, foram realizados os British Fashion Awards 2023 e Pamela Anderson fez uma aparição, causando um grande impacto entre os presentes, pois compareceu sem maquiagem novamente.

A atriz tomou a decisão de não usar mais maquiagem há alguns meses, mas tudo começou depois que sua maquiadora de confiança faleceu, em 2019, de câncer de mama e ela começou a usar menos maquiagem, e agora ela está em uma fase de sua vida em que quer se aceitar como é e está confortável com sua própria pele.

Portanto, esse é o precedente que Pamela Anderson estabelece para as futuras gerações, pois ela quer que as mulheres não se sintam mais pressionadas pela sociedade a cumprir com os padrões de beleza impostos, que são impossíveis de alcançar e manter. Em vez disso, ela quer que abracem sua beleza natural.

Nesta premiação também estiveram presentes Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow, Rita Ora, Kate Moss e Amal Clooney, que brilharam como de costume no tapete vermelho.

No entanto, é de Pamela Anderson que todos estão falando nesse prêmio, e ela apareceu com um conjunto completamente branco, composto especificamente por uma calça de boca larga, uma blusa e um casaco grande.

A também modelo complementou o look com sandálias pretas de salto alto, com o cabelo em um coque discreto.