O retorno de Xuxa à Globo: apresentadora ressurge com uma importante missão

Depois de uma temporada na Record TV e um tempo longe da televisão, Xuxa Meneghel deixou o descanso de lado e volta à TV Globo em 2024. Mas, desta vez, a rainha dos baixinhos conquistou o horário nobre do canal, que passa por muitas dificuldades.

Depois de estrear no streaming, a apresentadora ganha um importante espaço na programação da Globo. No próximo ano, a famosa fará uma dobradinha com o BBB 24, que estreia em janeiro. Porém, não será uma atração inédita, já que a direção do canal decidiu levar ao ar o documentário sobre a tragetória da loira.

Segundo o site TV Pop, o documentário Xuxa, o documentário vira uma microssérie de quatro capítulos na Globo. Eles vão ao ar entre os dias 8 e 11 de janeiro, logo após a nova temporada do Big Brother Brasil.

Lançado em julho de 2023 no Globoplay, o programa que celebrou os 60 anos de Xuxa foi um dos maiores sucessos da plataforma de streaming, e por isso, tem a missão de aumentar a audiência noturna, que atualmente não passa dos 20 pontos.

Vale destacar que a Globo exibiu o primeiro capítulo no dia 31 de julho, no Tela Quente. Agora, será a vez de fazer uma dobradinha com o BBB 24, que também está cheio de novidades para os fãs.

Além do documentário sobre a vida de Xuxa Meneghel, a emissora deve colocar no ar diversas produções feitas para o streaming, já que os primeiros meses do ano são considerados fracos, então, é possível aproveitar as atrações que fizeram sucesso no streaming.

A série documental mostra como Maria da Graça virou uma das apresentadoras mais consagradas do Brasil. Em Xuxa, o documentário, a famosa retorna ao passado e revisita os momentos marcantes da vida e carreira.

O projeto, produzido pela Endemol Shine Brasil, mergulha nos sucessos e desilusões, nas brigas e amores da famosa. Ele narra a sua trajetória sem filtros, com entrevistas, depoimentos e encontros, entre eles com José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Grandes companheiros das telas também estão lá, como Sérgio Mallandro e Renato Aragão.

