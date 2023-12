O ‘ano sabático’ de Bruno de Luca: famoso dá motivos para abandonar a carreira

“Eu trabalho desde os 10 anos, sem parar”, disse Bruno de Luca ao anunciar, pelas redes sociais, que ficará um tempo fora da televisão. O ex-Malhação e atual apresentador de um programa de viagens no Multishow (Vai pra Onde?) decidiu que é hora de priorizar a vida pessoal.

Aos 41 anos, Bruno falou aos fãs que vai dar um tempo na carreira e focar na família. Em seu desabafo, o famoso agradeceu ao apoio dos fãs, principalmente depois do acidente que envolveu o ator Kayky Brito, em setembro deste ano: “Obrigado sempre para os que torcem por mim”, escreveu ele.

Para Bruno de Luca, os momentos difíceis fizeram com que ele refletisse sobre sua jornada: “Eu passei por muita coisa esse ano! E esses acontecimentos serviram para eu repensar minha vida pessoal, e minha vida profissional. E, sobre a minha vida profissional, eu queria dizer que resolvi fazer uma pausa, tirar um período só para mim”, começou o ator.

Bruno também não estipulou quando pretende voltar ao trabalho, mas lembrou que sua carreira começou ainda quando era criança e nunca parou: “Eu trabalho desde os 10 anos, sem parar, e eu não quero perder nenhuma parte da minha vida que eu acho importante, como essa daqui”.

Ao lado da filha, Aurora, de um ano e dois meses, o apresentador do Vai pra Onde? (Multishow) disse que pretende viajar e conversar muito com os seguidores durante o ano sabático, que será por tempo indeterminado: “Quero viajar muito! A gente vai continuar sempre com esse diálogo aberto aqui e eu conto muito com vocês! Até breve”, finalizou.

Vale destacar que o famoso viveu momentos difíceis em 2023, quando presenciou o atropelamento do amigo Kayky Brito, no dia 2 de setembro. Na ocasião, Bruno apareceu em imagens de câmeras de segurança indo embora do local do acidente sem prestar socorro e foi alvo de críticas e também de uma investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

