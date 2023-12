Jennifer Lopez está sendo criticada nas redes sociais por seu ‘vestido horrível’

Pela primeira vez em muito tempo, Jennifer Lopez foi severamente apontada e criticada pela sua forma de se vestir e mostrar gordurinhas e barriga. “Quem a vestiu é o seu pior inimigo”, disseram nas redes sociais, pois afirmam que, de alguns ângulos, o vestido não favorecia sua figura curvilínea.

”O pior vestido do mundo”

Acompanhada de seu amado esposo, Ben Affleck, JLo marcou presença no evento e posou muito apaixonada no tapete vermelho, demonstrando amor e carinho pelo seu querido. No entanto, o vestido da ‘Diva do Bronx’ foi o que mais chamou a atenção, e não exatamente de uma maneira melhor, pois fez com que sua barriguinha e algumas dobrinhas na parte da frente se destacassem, levando alguns fãs a apontarem o designer e seu estilista, Rob Zangardi.

“O vestido não a favorece, parece que a barriga está pendurada”, “esse vestido não a favorece, sua barriga parece estranha”, “o pior vestido do mundo”, “que horrível essa roupa, não a favorece e destaca suas gorduras, dá para perceber que ela tem dificuldade para respirar”, “esse vestido nessa posição não fica bem nela”, “demitam o estilista”, “ela pode ser uma rainha, mas esse vestido está horrível”, foram algumas das críticas que Jennifer Lopez recebeu.

A ‘Diva do Bronx’ e as críticas nas redes sociais

Na verdade, a conta da Elle USA teve que ocultar a seção de comentários nos vídeos e fotos de Jennifer Lopez, onde os ângulos não favoreciam a nova-iorquina com raízes porto-riquenhas.

Jennifer Lopez and Ben Affleck at ELLE's Women in Hollywood event. pic.twitter.com/jWPwrnNwBp — best of jennifer lopez (@badpostjlo) December 6, 2023

A peça em questão é um vestido projetado por Grace Ling e consiste em um crop top de armadura com impressão em 3D de cor azul metálico com ombreiras e um efeito ‘underboob’, com o qual ela usou na cidade de Los Angeles.

O visual deixava a barriga à mostra com um design estilo cut out que combinava com uma saia preta de corte alto, que não foi a mais adequada para JLo, pois estava apertada na parte da frente, destacando algumas dobrinhas e deixando a barriga um pouco saliente.