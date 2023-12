Jamie, o pai de Britney Spears, tem uma perna amputada

O reconhecido meio de comunicação americano TMZ informa que o pai de Britney Spears, Jamie, teve uma perna amputada há um mês. O ex-empresário da cantora, que a manteve sob uma tutela brutal por anos, sofreu uma infecção que resultou na perda de um membro.

Os relatórios informam que ele passou cerca de cinco semanas em um hospital e passou por cinco cirurgias nas quais tentaram recuperar sua perna, mas todas foram mal sucedidas.

De acordo com o relatório do meio citado, Jamie não está indo nada bem desde que o caso da tutela sobre sua filha veio à tona. Tanto foco da mídia e críticas o destruíram emocionalmente, informam. Este inconveniente teria cobrado seu preço com infecções, como aquela que fez com que ele perdesse a perna, e outras doenças que ainda não foram especificadas.

Reconciliação com Britney

Esta situação parece ter tocado a fibra emocional de Britney, pois segundo dizem no TMZ, após a amputação da perna, a cantora de 42 anos procurou se aproximar de seu pai para levantar seu ânimo.

Por enquanto, sabe-se apenas que houve uma tentativa de aproximação que aumenta as esperanças de reconciliação. Isso coincide com a melhora do relacionamento entre Britney e sua mãe. Ambas foram fotografadas juntas e abraçadas no aniversário da princesa do pop, em 2 de dezembro passado.