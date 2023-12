Ex-mulher de Jonathan Majors testemunha que tinha “medo” do ator durante o relacionamento

Continuam surgindo detalhes sobre o polêmico caso de Jonathan Majors, que está atualmente em julgamento contra sua ex-parceira, Grace Jabbari, depois de se envolver em um escândalo de suposta violência doméstica que pode custar a carreira de Majors. Agora, a jovem revelou que o ator de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania a assustava quando estavam juntos.

Através da Variety, foi relatado o depoimento dado por Jabbari no tribunal, alegando que "Majors poderia se tornar volátil e controlador e se descrevia como um 'grande homem' que ameaçava cometer suicídio após as brigas."

No início, tudo começou bem até que se transformaram em um pesadelo

Grace Jabbari, de 30 anos, testemunhou que se conheceram em agosto de 2021 e, no início, tudo estava bem, mas as coisas se transformaram em um pesadelo: “Ele era realmente gentil e carinhoso. Ele me disse que me amava desde o começo, o que foi avassalador, mas eu adorei. E eu o amava. Ele escreveu poesia para mim. Eu me senti muito amada, cuidada e vista.”

Mas as coisas mudaram em dezembro de 2021, quando Jabbari conheceria o comportamento verdadeiro de Majors. Segundo a mulher, ele ficou chateado quando ela trouxe um animal de estimação que havia sido um presente de um ex-parceiro: “Foi a primeira vez que senti medo dele”, disse. Depois, em junho de 2022, Jonathan reclamou dela por ter ido ao festival de Glastonbury e ter ficado sem sinal de telefone para responder mensagens e chamadas: “Ele me enviou muitas mensagens dizendo que eu não deveria estar lá e como eu ousava ir.”

Como sabemos, no final de março, o TMZ relatou a prisão de Majors em Nova York, acusado de agredir Jabbari, sua então namorada, que apresentava “lesões visíveis, incluindo uma laceração atrás da orelha, vermelhidão e marcas no rosto”. A defesa legal do ator continua afirmando que ele é inocente e agora apresenta uma queixa contra Jabbari, na qual afirma que “sua acusadora, alcoólatra e histérica, o arranhou, deu tapas e bateu em seu rosto, fazendo-o sangrar”, também que “ela o atacou em ocasiões anteriores, embora nenhum tenha sido relatado, incluindo uma disputa verbal em Londres que se tornou física”.