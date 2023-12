Diretora e roteirista do filme ‘Barbie’ respondem se haverá um filme sobre Ken

Um dos filmes mais populares deste ano, sem dúvida, foi ‘Barbie’, de Greta Gerwig. Muitos aspectos desempenharam um papel importante para fazer com que o filme fosse o grande sucesso que foi, e um deles, sem dúvida, foi a atuação de Ryan Gosling no papel de Ken, o famoso boneco que geralmente é o par da Barbie.

Um número musical icônico a um arco narrativo muito cativante e emocional, a atuação de Gosling roubou todo o destaque. Na verdade, alguns especialistas acreditam que o ator tem boas chances de receber várias indicações para diferentes prêmios, e muitos fãs estão esperando vê-lo novamente em uma sequência. Sobre isso, a diretora e o roteirista recentemente fizeram declarações.

Já foi relatado que a Mattel quer explorar outros de seus brinquedos com adaptações cinematográficas, mas considerando os milhões que ‘Barbie’ arrecadou nas bilheterias, o passo mais lógico seria fazer uma sequência para criar uma franquia em torno da famosa boneca.

Tanto Gerwig quanto Margot Robbie disseram que não têm intenção de fazer outro filme, mas os rumores continuam chegando. O último agora aponta para uma sequência centrada no Ken interpretado por Gosling.

Os criadores de ‘Barbie’ respondem

Em entrevista ao ‘60 Minutes’ (via ComicBook), Noah Baumbach, o roteirista do filme junto com Gerwig, disse: “não podemos comentar sobre isso [trabalhar em um filme sobre Ken]”. Rapidamente, Gerwig interveio e acrescentou: “não posso comentar sobre isso. Quero dizer, a verdade é... suponho que veremos”.

Quando questionados sobre uma sequência direta de ‘Barbie’, os criadores não têm problema em negar a possibilidade, mas agora que se menciona um filme sobre Ken, eles decidiram responder de forma mais vaga.

Assim, suas palavras alimentarão a ideia de que a Mattel e a Warner Bros. Discovery estão procurando maneiras de continuar explorando o filme e poderiam fazê-lo com um spin-off do boneco que já provou seu sucesso com o público.