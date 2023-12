Clara Chía não é Clara Chía? Namorada de Piqué teria trocado de nome

Já se passou um ano e meio desde que o escândalo da infidelidade de Gerard Piqué com a cantora colombiana Shakira veio à tona. Clara Chía Martí, uma jovem estudante de marketing, foi a terceira pessoa envolvida e responsável pelo fim do relacionamento de 12 anos, que resultou em dois filhos. Desde então, os escândalos não pararam e dezenas de especulações sobre ela têm sido feitas. Uma nova está em destaque.

Agora dizem que a espanhola de 24 anos teria mudado seu nome antes de conhecer Piqué, que tem 12 anos a mais que ela. Na verdade, pouco se sabe sobre ela, já que não é uma figura pública, além de ser muito reservada, não ter redes sociais e não dar entrevistas para a imprensa, o que torna sua vida um mistério. Essa é uma das razões pelas quais também se especulou que ela era transexual e adepta ao poliamor.

Adriana Toval, jornalista do podcast de fofocas no Youtube ‘Chisme no like’, revelou que fez uma investigação detalhada sobre a vida da atual parceira do ex-jogador de futebol e descobriu que não há registros dela em instituições do Estado.

De acordo com a comunicadora, ela se encarregou de procurar no Registro Civil de Barcelona, Espanha, a certidão de nascimento da parceira de Piqué, mas não encontrou nada que comprove que ela nasceu nesta cidade europeia, apesar de afirmar que é sua cidade natal. Portanto, presume-se que esse não seja seu nome verdadeiro e que ela o tenha mudado antes de conhecer o ex de Shakira.

Há uma alegação de suposta censura na mídia, além da família de Gerard que estaria exercendo pressão para evitar a divulgação de mais informações sobre o casal.

Piqué, cheio de sacarmos, falou sobre sua namorada em uma transmissão em seu canal da King’s League: “Clara Chía é Clara Chío. (...) Clara e eu vamos nos casar, sim, como vocês ouviram, e deixem-me dizer uma coisa: Clara é um Clara, sim, mesmo que seu nome soe como poesia e seus olhos contem mil histórias. Acontece que minha alma gêmea não é a garota que todos pensavam”.

Além disso, ele complementou: “Clara roubou meu coração sem mais nem menos. Aqui estamos quebrando barreiras e expectativas. O amor te dá essas surpresas, te tira do seu conto de fadas e te coloca no meio de uma história muito melhor, mais real. Aqui estamos quebrando barreiras e expectativas. Nos lançamos nessa aventura, sem mapas nem bússolas, apenas com o coração à frente, porque no final do dia, o que importa é isso: forte, claro e sem rótulos”.

Outro ponto destacado pela repórter do programa é que Clara Chía teria feito várias alterações em seu rosto, as quais modificaram sua aparência. Além disso, essa prática aumentou após o início formal de seu relacionamento com o agora empresário.

Tovar afirma que Martí visitou o cirurgião cinco vezes este ano para fazer uma rinoplastia, aumentar os lábios, reduzir as maçãs do rosto, remodelar o abdômen e reduzir o queixo duplo, e que tudo isso foi para manter sua sogra Monserrate Bernabéu feliz, que também impôs a Shakira o visual de cabelo curto.

Até agora, Clara continua saindo pouco para não ser assediada pelos paparazzi, embora recentemente tenha levado o jornalista Jordi Martín ao tribunal, acusando-o de ser o culpado por seus ataques de ansiedade ao persegui-la e assediá-la. Como resultado, um juiz determinou que ele não pode se aproximar dela a cerca de 400 metros.