Bolero foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade

A Organização das Nações Unidas para a Cultura, as Ciências e a Educação (UNESCO) declarou o Bolero como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade para fortalecer sua composição, interpretação, bem como a transmissão de seus conhecimentos e práticas identitárias.

O Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO aprovou a inclusão da prática cultural do Bolero na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial (PCI) da humanidade, durante sua 18ª sessão, realizada em Botsuana, país da África, em 4 de dezembro de 2023.

A proposta do Bolero como PCI foi impulsionada no México pelo Instituto Bolero México (IBM), com o apoio da Secretaria de Cultura, por meio de suas direções gerais de Culturas Populares, Indígenas e Urbanas, assim como de Assuntos Internacionais; também em Cuba pelo Ministério da Cultura.

Autores, compositores, arranjadores, músicos, intérpretes e executantes, acadêmicos, promotores culturais e seguidores dessa prática cultural de ambos os países participaram do processo para que a Organização das Nações Unidas para a Cultura, a Ciência e a Educação tomasse a decisão.

De acordo com a UNESCO, o dossiê binacional ‘Bolero: identidade, emoção e poesia feita canção’ foi apresentado conjuntamente pela Secretaria de Cultura do Governo do México e pelo Ministério da Cultura de Cuba em março de 2022 perante a organização.

Este género musical contribui para legitimar estas práticas como um direito cultural e uma expressão da diversidade, concedendo identidade entre as comunidades de maneira mais ampla entre as sociedades do México e Cuba.

Qual é a origem do Bolero?

O Bolero nasceu em Cuba em 1883, espalhando-se pelo México e pela América Latina com suas letras líricas de amor e desamor, com percussões de guitarras, baixos, pianos, instrumentos de sopro, bem como seu característico requinte mexicano, que, juntamente com vozes solitárias ou em grupo, enriqueceu-o em seu país de origem e nas nações que o acolheram, de acordo com a UNESCO.

Impulsiona sua interação, promove a transmissão de conhecimentos, desde o instrumental e musical até o lírico e da dança, que o tornaram uma prática cultural com identidade coletiva nas culturas mexicana e cubana, em festas, serenatas, comemorações até mesmo fúnebres e em reuniões especiais chamadas de boêmias no México e descargas ou peñas em Cuba.

Agustín Lara, Armando Manzanero, Andrés Cepeda e Los Panchos são alguns dos autores, cantores e intérpretes dos boleros mexicanos como Solamente una vez, Bésame mucho, Somos novios, Sabor a mí, Piel canela, Contigo aprendí e mais.

A UNESCO assegura que o Bolero alcançou tanto prestígio e aprovação que se expandiu pela América Latina e outros países de língua espanhola, além de estar presente na Ásia e Europa.