BLACKPINK renova seu contrato com a YG Entertainment. / Foto: Cortesia (YG Entertainment) BLACKPINK renova seu contrato com a YG Entertainment. / Foto: Cortesia (YG Entertainment)

Foi em 8 de agosto passado que o contrato das quatro integrantes do BLACKPINK (Jennie, Jisoo, Rosé e Lisa) com a agência YG Entertainment expirou, e desde então, seus BLINKs, como são conhecidos seus fãs, aguardam a renovação do mesmo.

BLACKPINK renova

E quatro meses depois, na quarta-feira, 6 de dezembro, foi divulgado através de um comunicado oficial que o BLACKPINK renovou seu contrato com a agência YG Entertainment. "Após conversas cuidadosas com o BLACKPINK, assinamos um contrato exclusivo para as atividades do grupo com base em uma profunda confiança".

"Estamos felizes em poder continuar nossa relação com o BLACKPINK. O BLACKPINK continuará se esforçando ao máximo para brilhar ainda mais no mercado musical global como artistas que representam não apenas nossa agência, mas também o K-pop, e enviamos nosso apoio inabalável e fé em seus passos futuros", compartilhou Yang Hyun Suk, produtor executivo da YG Entertainment.

Jisoo, Jennie, Lisa e Rosé do BLACKPINK no palco do Coachella durante o Coachella Valley Music and Arts Festival 2023 em 22 de abril de 2023 em Indio, Califórnia. / Foto: Getty Images (Emma McIntyre/Getty Images for Coachella)

De forma individual?

No entanto, após este comunicado, foi compartilhado outro, onde a YG Entertainment indicou que a renovação do contrato é de forma grupal. “Ainda estamos em conversas sobre os contratos individuais”, compartilhou a agência de notícias Yonhap.

BLACKPINK está se preparando para lançar um novo álbum

É importante destacar que a renovação do contrato é por sete anos, o que significa que o grupo estará junto até 2030. Além disso, foi revelado que o BLACKPINK está preparando seu próximo álbum para depois embarcar em uma turnê ou tour mundial.

Tendremos a @BLACKPINK de regreso en México, cof cof @ocesa_kpop ? 👀



YG dijo: “BLACKPINK planea devolver el amor de los fans de todo el mundo con actividades acordes con su estatus global, como lanzar un nuevo álbum con el apoyo total de YG y realizar una gira mundial a gran… pic.twitter.com/VZeB0FEl8X — BLACKPINK MÉXICO UNIÓN (@BLACKPINKMXCO) December 6, 2023

“O BLACKPINK planeja retribuir o amor dos fãs ao redor do mundo com atividades condizentes com seu status global, como lançar um novo álbum com o total apoio da YG e realizar uma turnê mundial em grande escala”, comentou a YG Entertainment.