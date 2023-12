Angelina Jolie afirma que quer se mudar de Los Angeles: “Hollywood não é um lugar saudável”

Uma das figuras mais reconhecidas de Hollywood, sem dúvida, é Angelina Jolie. Com uma carreira de sucesso na indústria cinematográfica, Jolie se destacou por ser uma das celebridades mais influentes e uma das atrizes mais versáteis de Hollywood. No entanto, a cidade das estrelas parece tê-la esgotado.

Numa entrevista ao The Wall Street Journal, a intérprete compartilhou seus planos de deixar Los Angeles para sempre. "Hoje eu não seria atriz. Quando comecei, não havia grandes expectativas de ser tão pública, de compartilhar tanto. Como cresci em Hollywood, nunca fiquei muito impressionada. Nunca considerei isso significativo ou importante. [...] É parte do que aconteceu depois do meu divórcio. Perdi a capacidade de viver e viajar com a mesma liberdade. Vou me mudar assim que puder."

“Hollywood não é um lugar saudável”

A intérprete de ‘Garota Interrompida’ acrescentou que “cresci em um lugar bastante superficial. De todos os lugares do mundo, Hollywood não é um lugar saudável. Então você busca autenticidade”.

Desde a sua separação do megastar Brad Pitt, Jolie tem se envolvido algumas vezes em manchetes escandalosas sobre o casamento, que não era cor-de-rosa como muitos imaginavam. A mais recente teve um dos filhos, Pax, do ex-casal no centro das atenções, pois ele afirmou que Pitt era “uma pessoa desprezível”.

A pressão sobre os atores de Hollywood para serem abertos sobre suas vidas privadas e compartilharem mais nas redes sociais tem aumentado recentemente devido a uma combinação de fatores. Em primeiro lugar, a proliferação das redes sociais transformou a dinâmica entre as celebridades e seus seguidores, gerando uma demanda constante por conteúdo pessoal e uma conexão mais direta com as vidas dos atores. A indústria do entretenimento e os estúdios também reconheceram o poder do marketing pessoal através das redes sociais para construir e manter o interesse do público nos filmes e projetos dos atores.