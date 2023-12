Salma Hayek parece ter 30 anos com um vestido “de noiva”, mas um vídeo a expõe e revela suas rugas

Salma Hayek é uma das atrizes mexicanas mais famosas e bem-sucedidas que, aos 57 anos, não só continua a colher sucessos, mas também parece jovem e bonita.

Muitos de seus fãs concordam que a mexicana não aparenta sua idade, e recentemente ela posou com um lindo vestido que a fez parecer muito mais jovem.

Salma Hayek apareceu rejuvenescida com um elegante e sexy vestido, mas está sendo criticada por suas rugas

Salma Hayek compareceu ao terceiro baile de gala anual do Museu da Academia no Museu da Academia de Cinema de Los Angeles e brilhou com seu visual.

Através das suas redes sociais, a atriz mexicana exibiu o seu elegante e sexy look composto por um vestido justo em tom creme que muitos dizem parecer de noiva.

Esta peça era de seda, com decote ousado, corpete e ajustada na parte inferior, com uma leve cauda, e seu cabelo estava solto e com muito volume , parecendo linda.

A partir de sua conta no Instagram, a famosa publicou algumas fotos de seu visual e parecia ter 20 anos, sem rugas, mas surpreendeu ao compartilhar um vídeo.

Salma Hayek A atriz foi criticada por suas rugas neste vídeo (@salmahayek/Instagram)

E é que no vídeo é possível ver quando ela está sendo penteada e é possível notar suas rugas abaixo dos olhos e na área dos lábios, o que levou as pessoas a criticá-la e atacá-la por abusar dos filtros nas fotos.

"Uau, o vídeo realmente mostra a verdade, ela é linda, mas tem rugas", "nas fotos parece ter 20 anos, mas no vídeo realmente parece da sua idade haha", "como essas mulheres enganam, exageram nos filtros", "nas fotos a pele dela parece lisa, sem rugas, que grande mentira", "ficou exposta no vídeo haha, aí sim dá para ver as rugas", e "é assim que todas estão agora, escondendo suas rugas com filtros, exageram", foram alguns dos comentários nas redes sociais.

No entanto, muitos também a elogiaram e afirmaram que ela está linda para a sua idade e tem um corpo incrível, comparando-a a celebridades como Jennifer López.