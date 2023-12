Príncipe Harry busca justiça contra retirada de proteção policial no Reino Unido

O Príncipe Harry entrou com uma ação no Supremo Tribunal de Londres, alegando ter sido submetido a um “tratamento ilegal e injusto” pelo governo britânico. A controvérsia gira em torno da decisão de retirar sua proteção policial enquanto ele estiver no Reino Unido, mesmo após seu afastamento dos deveres reais em 2020.

A Decisão Polêmica do Ministério do Interior

Antes de sua mudança para a Califórnia com Meghan, Harry e outros membros importantes da realeza contavam com proteção total de segurança fornecida pelo Estado. Contudo, o Ministério do Interior, responsável pela segurança, imigração e policiamento, decidiu em fevereiro deste ano que o príncipe não teria mais proteção policial automática, mesmo que arcasse com os custos.

A Contestação na Justiça e a Alegação de Tratamento Injusto

No ano passado, Harry obteve permissão para contestar essa decisão nos tribunais. Sua advogada, Shaheed Fatima, afirmou que ele foi vítima de um tratamento ilegal e injusto. Em comunicado escrito, ela destacou que o Comitê Executivo para a Proteção da Realeza e Figuras Públicas não seguiu sua própria política e não explicou as razões por trás da retirada da segurança.

Direito à Segurança: Argumentos da Defesa

Harry não teria mais direito à proteção policial pelo Reino Unido 15/09/2023REUTERS/Piroschka Van De Wouw

A advogada enfatizou que o caso trata do direito à segurança e proteção de uma pessoa, destacando que não pode haver um direito de maior importância. Fatima acusa o Ravec, responsável pela proteção da realeza, de não seguir suas próprias diretrizes e de não fornecer a Harry o mesmo tratamento dado a outras figuras públicas.

O príncipe mantém uma posição consistente, alegando que deveria receber segurança do Estado devido às ameaças e riscos que enfrenta. O desenrolar desse caso será acompanhado de perto, já que Harry busca justiça contra o que considera um tratamento injusto por parte das autoridades britânicas.

Fonte: CNN Brasil

