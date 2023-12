Kevin Feige responde aos fãs da Marvel sobre a ressurreição do Homem de Ferro de Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. é dono do personagem mais famoso do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, na sigla em inglês). Homem de Ferro conquistou a popularidade e o coração dos fãs, após mais de 10 anos sendo o herói mais indispensável dos Vingadores.

Ele morreu no último filme dos Vingadores e com a introdução do multiverso e todas as fusões de realidades alternativas, muitos especulam sobre o seu retorno.

Eles lhe perguntam isso em cada aparição pública que ele faz. E embora ele negue, sempre diz uma frase que parece deixar a porta aberta para seu retorno como personagem principal do MCU.

No entanto, o chefe supremo de toda essa franquia, Kevin Feige, respondeu, esclareceu e fechou a porta para uma ressurreição do Homem de Ferro interpretado por Robert Downey Jr. nos Estúdios Marvel. Em uma entrevista com a Vanity Fair, o CEO da editora de histórias cinematográficas deixou claro que o personagem não retornará.

“Não podemos ressuscitá-lo. Manteremos aquele momento (o de sua morte estalando os dedos e eliminando Thanos) e não o tocaremos novamente. Todos trabalhamos muito duro por muitos anos para chegar a isso. Nunca iríamos querer desfazê-lo magicamente de forma alguma”, disse Kevin Feige.