‘John Lennon: Assassinato sem julgamento’ chega aos serviços de streaming

Cena do documentário 'John Lennon: Murder Without a Trial' (Reprodução / YouTube)

Nesta quarta-feira, 6 de dezembro, será disponibilizado na AppleTV+ um novo documentário sobre a morte de John Lennon. Em formato de série documental, “John Lennon: Murder Without a Trial”, traduzido para o português como “John Lennon: Assassinato sem Julgamento”, o público terá acesso a entrevistas exclusivas com pessoas que testemunharam a morte do ex-Beatles.

Conforme publicado pela CNN Brasil, a minissérie documental possui 3 episódios onde a produção revela entrevistas com testemunhas do crime, que chocou o mundo no ano de 1980.

Para completar o campo informativo, foram utilizadas informações obtidas com base na Lei de Liberdade de Informação do Departamento de Polícia de Nova York,m do Conselho de Liberdade Condicional e do escritório do Promotor Público responsáveis pelo caso.

De forma impactante, até mesmo as últimas palavras ditas pelo músico foram reveladas ao longo dos três episódios da série.

Entrevistas exclusivas e investigação

Ao longo dos episódios, foram entrevistados personagens que estavam presentes no momento da morte de John Lennon ou em sua vida como um todo.

Entre as testemunhas ouvidas pela produção, estão um motorista de táxi e o porteiro do edifício, que presenciaram o momento em que o ex-Beatle foi baleado. Também existem falas de Elliot Mintz, amigo de John Lennon e Yoko Ono.

Para apresentar o ponto de vista do atirador, Mark David Chapman, foram ouvidos seu advogado de defesa e uma psiquiatra que foi responsável por realizar a primeira avaliação psiquiátrica no homem, que confessou ter realizado o disparo fatal.

Com narração de Emmy Kiefer Sutherland, vencedor do Emmy, a série foi produzida por David Glover, Mark Raphael, Rob Coldstream, Simon Bunney e Louis Lee Ray.

“John Lennon: Murder Without a Trial” pode ser assistido pelos assinantes da AppleTV+, a partir desta quarta-feira, 6 de dezembro.

Assista ao trailer:

