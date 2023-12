James Cameron revelou o erro por trás da icônica cena de ‘Titanic’

Nos anos 90, foi lançado nos cinemas o filme ‘Titanic’, protagonizado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nos papéis de Jack Dawson e Rose De Witt Bukater, respectivamente. Esta obra cinematográfica, que foi dirigida e roteirizada pelo cineasta canadense James Cameron, arrecadou 1800 milhões de dólares em todo o mundo, tornando-se assim o filme de maior sucesso mundial por mais de uma década, até ser superado por ‘Avatar’, também dirigido por James, que arrecadou mais de 2700 milhões de dólares.

Aos 25 anos de seu lançamento, foi lançada uma versão em formato 4K Ultra HD deste aclamado filme, que inclui uma série de conteúdos adicionais intitulados 'Titanic: Stories from the Heart'. Nestes materiais extras, seu diretor revela um erro em uma das cenas mais emblemáticas.

Trata-se da icônica cena em que Jack e Rose estão na proa do Titanic. Neste momento, o personagem de DiCaprio pede ao de Winslet para fechar os olhos, estender os braços e então abri-los, é aí que ele diz: "Estou voando".

Esta cena romântica do filme foi filmada com um cenário real ao fundo, capturando duas tomadas antes do sol se pôr no horizonte. "A primeira está completamente desfocada, a segunda está desfocada por cerca de quatro segundos e depois não, e é essa que está no filme".

Por outro lado, nos conteúdos adicionais intitulados 'Titanic: Histórias do Coração', a atriz britânica Kate Winslet compartilha suas experiências durante a filmagem desta cena. "Nós fizemos com um pôr do sol de verdade, foi muito divertido porque o Jim dizia: 'o pôr do sol está incrível, vamos, vamos, vamos!' E nós dizíamos: 'o quê?'"

De acordo com o que foi mencionado pela atriz, eles tinham apenas alguns minutos para gravar a cena. "Leo e eu tínhamos que basicamente subir nessa plataforma elevatória, longa e estendida, e subir essa maldita escada, nós vamos perder, nós vamos perder', chegamos lá e de repente, ouvimos: 'oh, ação', e repetimos a cena por dois minutos, Deus nos livre se começássemos a rir, era muito, muito divertido".