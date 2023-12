Harry e Meghan estariam planejando vender mansão e se mudar para Los Angeles

O Príncipe Harry e Meghan Markle estão considerando vender sua luxuosa mansão em Montecito, avaliada em $14 milhões, e se mudar para Los Angeles, de acordo com um relatório. O casal real, agora Duque e Duquesa de Sussex, está explorando opções mais próximas de Hollywood, onde muitos de seus amigos famosos residem, conforme informa o TMZ.

Embora ainda não tenham visitado propriedades em Los Angeles, fontes afirmam que o casal está interessado em determinados bairros enquanto busca uma nova residência em Tinseltown. Desde sua saída da vida real em 2020, os Sussexes têm vivido em sua mansão em Montecito, uma propriedade de nove quartos.

Luxo e comodidades exclusivas

A propriedade inclui jardins de rosas, uma quadra de tênis, uma casa de chá e uma casa de hóspedes de dois quartos. Além disso, possui uma variedade de comodidades, como um galinheiro, piscina, casa de piscina e até mesmo duas palmeiras interligadas na base. A casa é equipada com elevador, cozinha de chef com despensa, sala de sinuca com bar molhado, academia, adega e spa com sala de massagem.

A possível mudança faz sentido, já que Meghan expressou interesse em retornar a Hollywood nos últimos meses. A ex-estrela de "Suits" assinou com a William Morris Endeavor em abril para expandir seu alcance global. Recentemente, ela provocou seu retorno a Hollywood como produtora, compartilhando planos emocionantes para a empresa de produção que administra com Harry, a Archewell Productions.

Os representantes dos Sussexes foram contatados para comentários. A possível mudança continua atraindo a atenção e especulações sobre os próximos passos do casal na meca do entretenimento.