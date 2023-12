Fez o mesmo com a Karol G? Cantor Anuel dá uma surpresa romântica à sua namorada e dizem: “falta pouco para terminarem”

O cantor Anuel está vivendo seu amor ao máximo com sua namorada, a venezuelana Laury Saavedra, de quem ele tem mostrado estar muito apaixonado e feliz.

O casal começou a aparecer nas redes sociais há alguns meses, especificamente desde julho deste ano, e apesar de serem criticados pelo relacionamento ou de ela ser atacada por sua aparência física, eles mostram que estão muito felizes.

Na verdade, a jovem ostentou uma surpresa romântica que recebeu do cantor de música pop, mas recebeu críticas.

A surpresa romântica que Anuel deu à sua nova namorada, e que dizem estar repetindo o mesmo padrão que teve com Karol G

Recentemente, Laury Saavedra compartilhou através de suas redes uma surpresa romântica que Anuel fez para ela.

No vídeo compartilhado em sua conta do Instagram, é possível ver como o cantor a encheu de pétalas de rosa, ursinhos, balões, flores e mil detalhes mais em um presente extravagante.

A jovem escreveu "Meu pequeno tartaruguinha ❤️👩‍❤️‍💋‍👨 @anuel", exibindo o gesto romântico, mas eles começaram a criticá-los nas redes sociais.

E ainda afirmam que o cantor é “previsível” e faz o mesmo com todas, na verdade, teve os mesmos gestos e detalhes com Karol G, e até com Yailin, para no final, terminar.

"Está na fase das flores, ou seja, está quase chegando à ruptura 😂😂😂 todas são iguais", "A floricultura deve ter contratos com Anuel", "Será que essa garota fica feliz com esse detalhe, sabendo que ele surpreende todas da mesma maneira? Anuel é tão básico", "Ele já tem o combo pronto 😂 todas recebem a mesma coisa", "Ele fez a mesma coisa com Karol G", e "depois disso vem um relógio de diamantes e depois a ruptura haha", foram alguns dos comentários nas redes."

No entanto, a jovem continuou exibindo os presentes de Anuel e o quanto estava feliz ao recebê-los, e até posou com alguns dos detalhes, deixando claro que não se importa com o que vão dizer.