Esposa de Bruce Willis destaca pesquisas e cuidados

A esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis, está lidando com as dificuldades de saúde do marido após seu diagnóstico de demência frontotemporal (FTD). Bruce Willis, o amado ator de 'Duro de Matar', de 68 anos, enfrenta a condição desde o início deste ano, revelada após lutas anteriores com afasia, um distúrbio de linguagem, diz o Mirror.

Conferência e cuidados

Emma, 45 anos, compartilhou sua jornada como a "parceira de cuidados" de Bruce. Recentemente, ela participou de uma conferência em Miami sobre biomarcadores de FTD. Em suas redes sociais, Emma mostrou entusiasmo, compartilhando um passe para o evento Holloway Summit. Após a conferência, ela expressou o impacto positivo que biomarcadores mais precisos poderiam ter na comunidade.

Bruce Willis' wife putting herself 'back together' as actor battles dementia https://t.co/hvO364Ndmf — The Mirror (@DailyMirror) December 4, 2023

Emma destacou a importância dos biomarcadores, referindo-se ao avanço na doença de Parkinson anunciado por Michael J Fox. Compartilhando sua esperança, ela enfatizou a colaboração durante o Holloway Summit, onde conhecimentos foram compartilhados com a comunidade científica da FTD.

No anúncio original da condição de Bruce em março de 2022, a família revelou que a afasia afetava suas habilidades cognitivas, levando-o a se afastar da carreira. Em outubro, foi divulgado que Bruce agora enfrenta dificuldades verbais significativas.

Glenn Gordon Caron, colaborador de Bruce nos anos 80, destacou que, apesar das lutas, nos primeiros três minutos, Willis ainda reconhece as pessoas ao seu redor. A família e a comunidade científica estão unindo esforços para enfrentar os desafios da demência, buscando avanços que possam proporcionar diagnósticos mais precoces e tratamentos mais eficazes.

A história de Bruce Willis destaca a importância de apoiar não apenas os afetados pela demência, mas também o progresso das pesquisas para um futuro com mais esperança e compreensão.