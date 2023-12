Diretor revela demandas de Donald Trump em comercial

O renomado diretor Taika Waititi compartilhou detalhes sobre sua experiência ao dirigir o ex-presidente Donald Trump em um comercial do Super Bowl de 2012. Waititi revelou que Trump apresentou uma "lista de demandas", incluindo especificações sobre a altura da câmera para "aparentar um pouco mais magro."

O encontro ocorreu durante as gravações do comercial "Brotherhood of Man" da NBC, destacando as estrelas de programas de sucesso da emissora. Trump, que na época apresentava o reality show "The Apprentice" na NBC, fez parte da promo veiculada no Super Bowl.

?Ego booster?

Waititi não apenas revelou as especificações técnicas curiosas, mas também mencionou a presença de uma pessoa de maquiagem que também servia como um "impulsionador de ego" para Trump. Ele descreveu como a maquiadora fazia retoques e dizia, "Oh, Sr. Trump, oh, Sr. Trump," enquanto trabalhava.

O diretor também compartilhou sua motivação para dirigir "Thor: Ragnarok," admitindo que inicialmente não tinha interesse em filmes da Marvel, mas escolheu o projeto por necessidade financeira ao lidar com dificuldades financeiras após o nascimento de seu segundo filho.

Embora tenha dirigido um filme da Marvel, Waititi afirmou que não estará envolvido no quinto filme da série Thor. Ele planeja se concentrar em outros projetos, mas expressou seu amor pela Marvel e pela colaboração com a equipe, especialmente com o ator Chris Hemsworth, como trouxe a Decider.