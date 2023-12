Criança desafia Sylvester Stallone cara a cara com uma recriação de cena icônica

Talvez não seja surpresa dizer que ‘Rocky’ ficou gravado em nossa cultura popular como uma das sagas mais inspiradoras do cinema. A franquia continuou ganhando imensa popularidade e provocou uma nova geração de fãs com a continuação da história, ainda sem Sylvester Stallone, mas com Michael B. Jordan como protagonista dos filmes de ‘Creed’.

Sylvester Stallone foi quem se tornou Rocky Balboa, o boxeador que começou tudo e fez com que muitos vestissem roupas esportivas e subissem muitas escadas correndo até chegar ao topo e fazer o gesto icônico de triunfo.

Apenas ao ver a quantidade de pessoas e outras produções recriando essa cena, diz muito sobre como o primeiro filme definiu toda a carreira de Sylvester Stallone.

Menino desafia Sylvester Stallone na sua cara

Sem dúvida, o filme é mais do que uma história sobre um atleta, é um drama em quase todos os sentidos. Desde a música até a caracterização de Stallone. Mas ‘Rocky’ é, essencialmente, uma história de amor, já que durante a maior parte dela, o protagonista tenta conquistar o coração de Adrian, interpretada por Talia Shire. E, é claro, é uma história de superação que tem inspirado gerações.

O ator e roteirista se inspirou na luta de 1975 entre Chuck Wepner e Muhammad Ali e escreveu um primeiro rascunho para ‘Rocky’ em apenas três dias. A produção tem dado frutos ao longo dos anos e agora é possível ver o impacto que ainda tem.

Um menino se atreveu a 'reprisar' 'Rocky' para o próprio Stallone Um menino se atreveu a 'reprisar' 'Rocky' para o próprio Stallone (TikTok)

Recentemente, um vídeo está circulando no qual um menino de 9 anos decide recitar um dos melhores discursos de Rocky na frente do próprio Sylvester Stallone. Os eventos ocorreram enquanto o ator estava na Filadélfia para o Rocky Day, comemorado em 3 de dezembro.

Trata-se de uma homenagem nostálgica ao filme, que está completando 50 anos. Por isso, Sylvester Stallone retornou ao icônico Museu de Arte da Filadélfia, enfrentando assim um pequeno rival.

No vídeo, que já se tornou viral nas redes sociais, a criança aparece pronunciando cada palavra do discurso épico de Balboa, o qual Stallone reconheceu instantaneamente e depois se juntou com algumas frases.

“Deixa eu te contar algo que já sabe. O mundo não é todo sol e arco-íris. É um lugar muito mau e desagradável e não importa o quão forte seja, ele vai te derrubar de joelhos e manter você lá permanentemente. Você, eu ou ninguém vai bater tão forte como a vida. Mas não se trata de quão forte bate. Trata-se de quão forte consegue levar um golpe e continuar a avançar. Quanto consegue suportar e seguir em frente. É assim que se vence! Agora, se sabe o seu valor, sai e conquista o que vale. Mas tem de estar disposto a levar os golpes e não apontar o dedo dizendo que não está onde quer estar por culpa dele, dela ou de qualquer outra pessoa! Os covardes fazem isso e você não é assim! É melhor que isso! Vou te amar sempre, aconteça o que acontecer. Não importa o que aconteça. É meu filho e é meu sangue. É o melhor da minha vida. Mas até começar a acreditar em você mesmo, não terá vida”.