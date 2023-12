Cortes na TV Globo: Regina Casé revela detalhes sobre sua saída da emissora

“Nunca deixei de trabalhar” afirmou Regina Casé ao deixar a TV Globo, após 40 anos de contrato fixo. A famosa, que fez a principal vilã de Todas as Flores (Globoplay/Globo), revelou que não está mais vinculada com a emissora carioca, mas que não pretende se afastar por completo.

A eterna apresentadora do Esquenta! alertou aos fãs que não pretende se aposentar ainda e que a partir de agora poderá aparecer em novos projetos dentro e fora do canal: “Nunca deixei de trabalhar, tanto dentro e fora da emissora, quando em cinema e teatro”.

Ao jornal O Globo, a famosa ressaltou que vai continuar colaborando com a Globo: “Foram 40 anos e, de lá para cá, vivi diversos momentos, muitas mudanças de gestão e formas de trabalhar e fazer. Agora, ocorreu uma mudança nos contratos, mas é como se não houvesse porque continuo trabalhando aqui e fora”.

Todas as Flores: Zoé (Regina Casé) e Maíra (Sophie Charlotte), com o filho nos braços (Estevam Avellar/Globo)

Próximos trabalhos em 2024

Mesmo sem contrato fixo com a Globo, Regina Casé não fica longe das telas por muito tempo. Ela vai protagonizar o filme Diário de Dona Lourdes, um spin-off da novela Amor de Mãe (Globo). Regina também revelou que começará 2024 com dois novos projetos já programados na emissora, mas que ainda não podem ser revelados.

No cinema, Dona Lurdes vai mostrar a vida depois de sofrer com o ninho vazio: “É muita emoção reviver a Dona Lurdes. Fico feliz em poder reencontrar cada filho”, disse a famosa, que atualmente está em Todas as Flores, novela reprisada na Globo.

Amor de Mãe: Lurdes (Regina Casé), Magno (Juliano Cazarré), Érica (Nanda Costa), Camila (Jéssica Ellen), Ryan (Thiago Martins), Danilo (Chay Suede), Sandro (Humberto Carrão) e Brenda (Clara Galinari) (João Cotta/Globo)

Mais que um spin-off da novela da TV Globo, o filme inédito é inspirado no livro Diário da Dona Lurdes, de Manuela Dias. Na trama, a protagonista aparece depois de enfrentar a famosa síndrome do ninho vazio, que acontece com muitas famílias depois que os filhos saem de casa. No longa, a personagem vivida por Regina Casé vai mostrar que ainda tem muito para aproveitar nesta nova fase da vida.

Além de Regina, o elenco conta com Juliano Cazarré, Thiago Martins, Jéssica Ellen, Nanda Costa e Chay Suede, que voltam a interpretar os filhos. A neta Betina será novamente interpretada por Clara Galinari, e Enrique Diaz retorna como Durval. Juntam-se a eles Arlete Salles, Maria Gal e Evandro Mesquita, que fará o par romântico de Lurdes, entre outros.

